O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse este xoves en que non aceptará ningunha transferencia da AP-9 que supoña "máis gasto" para Galicia e apelou a "limpala" de cargas que supoñan un maior desembolso e "despois" seguir falando do traspaso.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, A Partir Dás 12,30H, Compare | Fonte: Europa Press

Tras abordar este asunto na Cámara galega, Feijóo reiterou que o seu Goberno traballa para sexa o Ministerio de Fomento o que asuma as bonificacións das peaxes de Rande e A Barcala, o que se traduciría nun aforro de 180 millóns de euros ata que finalice a concesión.

Devandito isto, subliñou que "non" aceptará ningunha transferencia se Galicia ten que "pagar" esas peaxes. "Neste momento, Galicia paga sete millóns ao ano e Fomento, outros sete millóns. Se Galicia ten que pagar os 14 millóns ao ano, non creo que ningún galego me felicite por esa transferencia", incidiu.

Por iso, con vontade de "non enganar", apelou a "limpar esas peaxes" e, "despois", seguir falando dun traspaso ao que "non" renuncia.

"NON RENUNCIAMOS, PERO HAI QUE PECHAR O TEMA DAS PEAXES"

"Non renunciamos ao traspaso da AP-9, pero hai que pechalo cando consigamos pechar o tema das peaxes", aseverou, antes de manifestar que, se o resto de grupos coinciden, continuarase "unidos".

"Pero onte expúxeno e ningún contestoume", resolveu.