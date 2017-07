O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reivindicou este xoves que sente "orgulloso politicamente" da herdanza do expresidente Manuel Fraga "diga o que diga o señor Naseiro", en alusión ao que foi tesoureiro do PP, e subliñou que se poden pedir doazóns dentro da lei.

Manifestouno tras ser preguntado polas manifestacións de Naseiro na comisión de investigación sobre o suposto financiamento irregular do partido, na que este asegurou que Manuel Fraga pedía diñeiro "a todo o mundo" e "ingresábase na conta que había para a campaña".

E cando eran donativos, proseguiu Naseiro, tamén había unha conta aberta de donativos anónimos. "Pero non sei o numero agora nin mo pregunte", apostilou, para engadir despois que "unha señora que se chamaba Begoña Urquijo" collía "moitos deses cheques" porque "tiña poderes como o tesoureiro e o secretario".

Iso si, mostrouse convencido de que Fraga non quedaba cos talóns que recibía nos mitins, pero admitiu que "se cadra algunha vez" recibiu algún talón con "un pouquiño de diñeiro" que entregou aos escoltas e que estes levarían ao partido. Agora ben, deixou claro que Fraga "non gastaba un duro do partido" nin el tampouco.

Feijóo asegurou non coñecer o que dixo Naseiro con exactitude, polo que non puido máis que reafirmar o seu "orgullo" político pola herdanza de Fraga, ademais de lamentar que "non poida dicir exactamente de que falaba" co extesorero.

En todo caso, lembrou que se poden pedir doazóns no ámbito permitido pola lei. "Supoño que así todos os partidos poden facelo; se se piden fóra da lei, estariamos nun suposto distinto", resolveu.