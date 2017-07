O Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) conta con "suficientes recursos" para atender a demanda diaria de pacientes que acoden ao servizo de urxencias.

Así o manifestaron a Europa Press fontes da Xerencia coruñesa despois de que a Comisión de Centro do Chuac denunciase este xoves o "colapso" no servizo de urxencias como consecuencia do peche de camas no verán.

Respecto diso, o Chuac lembrou que "o número de camas funcionantes durante o período estival é o maior dos últimos anos". Ademais, incidiu en que "en caso de necesidade, as camas non funcionantes habilítanse sen ningún problema en función dunha demanda puntual".

Sobre o pasado fin de semana, as mesmas fontes hospitalarias explicaron que "o número de persoas atendidas no servizo de urxencias do Hospital A Coruña foi lixeiramente superior ao normal, aínda que a demanda de ingresos en planta mantívose estable e sempre dentro da media habitual".

"O hospital está capacitado para atender e utilizar todos os recursos dos que dispón e atender a todos os pacientes que necesiten ser ingresados", aseguraron por parte da dirección do Chuac, que engade que "nestes momentos non hai pacientes no servizo de urxencias á espera dunha cama en hospitalización".

Por iso, subliña a dirección do Chuac, que quere "asegurar á cidadanía que a atención recibida está asegurada". Así, conclúe que "grazas á gran profesionalidade e ao esforzo do persoal do Hospital A Coruña a atención que reciben os pacientes está garantida".