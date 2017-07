A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, instou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que aproveite a suspensión temporal da folga de transporte de viaxeiros para "escoitar o que se lle está dicindo desde o sector" e "facer as cousas ben de cara ao futuro", no canto de "imporse sen escoitar a ninguén".

Ana Pontón xunto a representantes do sector do transporte de Ourense | Fonte: Europa Press

Así o sinalou este xoves en Ourense, onde mantivo un encontro con representantes de pequenas e medianas empresas do transporte por estrada da provincia, quen lle trasladaron os seus temores pola entrada en vigor do Plan de Transporte da Xunta.

Pontón explicou que aos empresarios ourensáns "preocúpalles a falta de diálogo da Xunta" e ven no proxecto impulsado polo Executivo galego "un plan para destruír as pequenas e medianas empresas" e implantar "un monopolio de grandes transnacionales".

Os portavoces das pequenas e medianas empresas de transporte da provincia mostráronse especialmente preocupadas polos recortes de persoal e por medidas como a necesidade de dispor de 13 vehículos para acceder aos anteproxectos de explotación.

"É entendible que ante un recorte de máis do 35% as empresas estean a expor que hai unha situación que non é normal, pero o único que sabe facer Alberto Núñez Feijóo é imporse sen escoitar a ninguén", explicou Pontón.

"DÍAS EXTRA" PARA "ESCOITAR"

A portavoz nacionalista pediu ao Executivo galego que "reflexione" agora que "ten uns días extras" por mor da suspensión, de forma temporal, da folga de transporte tras o principio de acordo alcanzado o mércores entre sindicatos e patronal para negociar unha mellora salarial no marco da renovación dos convenios provinciais.

Para Pontón é o momento de que o presidente da Xunta "escoite" o que se lle está dicindo desde o sector e abandone a política do "ordeno e mando desde o Consello da Xunta".

A nacionalista mostrou o seu temor por que "a falta de diálogo" provoque "unha escalada xudicial e acabe nos tribunais".

Nesta liña apuntou que "os concursos que acaba de publicar a Xunta seguen o mesmo método que para a adxudicación do 065 (o servizo galego de transporte adaptado), que foi tombada legalmente".

CRÍTICAS AO PLAN

O BNG incidiu nas súas críticas ao proxecto da Xunta, que centrou en tres eixos fundamentais. Por unha banda, Pontón apuntou que a reforma do transporte "vana a acabar pagando os usuarios das zonas máis despobladas" e que o plan "é o anticipo dun gran recorte de liñas e servizos".

Tamén manifestou a súa preocupación pola "eliminación do transporte escolar" e que os nenos acudan aos centros educativos en transporte regular, cando era "un servizo que tiña unha calidade moi importante".

Por último, apoiou as preocupacións dos empresarios ourensáns, que alertan de que o plan "é un primeiro paso para destruír a rede de pequenas e medianas empresas do sector" e que, no caso de Ourense, supoñen "un alicerce fundamental do tecido empresarial" e achegan centos de postos de traballo na provincia.