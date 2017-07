Os problemas de audición e a desmemoria marcaron este xoves a comparecencia na comisión de investigación sobre as contas do PP de Rosendo Naseiro, que foi tesoureiro de Alianza Popular entre 1987 e xaneiro de 1989 e despois do partido de Mariano Rajoy, ata 1990. A sesión acabou con descualificacións e rifa entre o Grupo Popular e os demais grupos da oposición.

O extesoureiro, de 82 anos, confesou que tiña dificultade para escoitar as preguntas dos comisionados e pediu en varias ocasións que non se estendan nas súas intervencións e fosen ás preguntas. "Se pode ser o máis conciso posible sen botar discurso para fóra, moito mellor", espetou ao deputado de Ciudadanos Toni Cantó.

Na súa intervención, Naseiro recorreu en numerosas ocasións ás súas lagoas de memoria para contestar os parlamentarios da oposición cun "non me acordo" ou "non lle podo contestar porque non lle escoito ben e non lle entendo". De feito, Cantó recriminoulle que teña "xordeira selectiva".

Por exemplo non lembraba se tivo contas en Suíza, se a muller de Luís Bárcenas, Rosalía Iglesias, fíxolle unha transferencia por importe de case un millón de euros, ou se o expresidente José María Aznar presentoulle ao exconcelleiro valenciano Salvador Palop para tratar os temas económicos da Comunidade Valenciana.

"UN SISTEMA PODRECIDO E CORROMPIDO"

Ante as interrupcións e as dificultades de Naseiro para fiar frases en moitas ocasións, o deputado Tardá afirmou que todo parecía un "certo vodevil" e que se corría o risco de que "os representantes da soberanía" puidesen ser "acusados de ser membros dunha obra de teatro" cun papel "moi desagradable e ingrato".

O portavoz de ERC chegou a dicir que estaban a ver "unha perversión da democracia" que, ao seu xuízo, puña de manifesto que o sistema está "absolutamente corrompido e podrecido". "A cidadanía do Estado español non lla merece e menos estes deputados por unha actuación perversa neste caso do PP", exclamou.

Na mesma liña pronunciouse o portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, que sinalou que o "show" que se estaba producindo ten un "custo elevado" e podía provocar que os cidadáns "dubiden moito" do traballo que están a facer. "O outro día tivemos un tesoureiro mudo e hoxe temos ao tesoureiro xordo", aseverou, provocando protestas na bancada 'popular'.

Ademais, Cantó afirmou que Naseiro estaba a contar coa "axuda" da bancada do PP, aos que acusou de montar un "show" e "entorpecer" a comisión de investigación. "Paréceme alucinante que unha señora do PP dedíquese a facer de intérprete do comparecente", queixouse, en alusión á deputada do Grupo Popular Beatriz Escudero, sentada xunto ao extesorero.

O PSOE PIDE ACABAR COA "REBELIÓN" DO PP

Tamén o socialista Felipe Sicilia queixouse de que o PP saíse en defensa do comparecente e pediu a Naseiro que lle atendese e non se puidese a falar coa deputada 'popular'. Escudero defendeuse entón dicindo que era unha "persoa maior" e ela preguntoulle se "necesitaba algo".

Outro deputado socialista, Artemi Rallo, mediou para solicitar ao presidente da comisión, Pedro Quevedo, que puxese fin á "rebelión" dos deputados do PP. Ante esta solicitude, Quevedo --visiblemente molesto-- pediu aos parlamentarios que deixasen de facer "intervencións extemporáneas" e chegou a dicir que estaba a ser unha comparecencia "treboenta".

Desde o PNV, o seu portavoz na comisión Mikel Legarda rexeitou preguntar ao comparecente porque tras as intervencións anteriores, os "esquecementos" e os "silencios" estaba a formarse unha "cabal opinión".

Tamén o portavoz do PP Eloy Suárez renunciou a preguntar a Naseiro e dedicou a súa quenda de intervención a cargar contra a oposición, á que acusou de montar "un espectáculo bochornoso e impresentable".

"ESTÁ MOI GORDO"

A tensión da comparecencia relaxouse nalgúns momentos. Nun deles, Tardá recoñeceu que cando chegue a 82 anos estará "peor" que Naseiro, que se mostrou convencido de que non ía chegar á súa idade. "Está moi gordo", dixo ao deputado republicano, que asentiu. Pero pouco despois o extesoureiro díxolle: "Éme simpático".

Nunha das súas respostas, Naseiro revelou que acaba de editar un libro onde está publicada a súa colección de arte. "E faiche esquecer certas cousas tamén", dixo. Tamén confesou que o Museo do Prado "levou 24 cadros" que el lle vendeu. "Desas cousas acórdome", apostilou.

O extesoureiro do PP cargou duramente contra o xuíz Luís Manglano, que lle meteu no cárcere "inxustamente" e "ilegalmente". De feito, chamoulle "mentireiro" e tachouno de 'rojo'.

Precisamente, o portavoz do PP acusou á oposición de pretender revisar o 'caso Naseiro', a pesar de que foi arquivado e saíu en defensa do comparecente ao asegurar que non ten que "pedir perdón" pola súa idade, por ter problemas de audición por haber ido ao Congreso "en zapatillas".