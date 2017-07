O empresario galego asasinado en Culiacán foi vítima dun roubo violento preto do seu domicilio

O empresario de orixe galega asasinado en Culiacán, no estado mexicano de Sinaloa, foi vítima dun roubo violento nas proximidades do seu domicilio e, aínda que foi auxiliado inicialmente por veciños, faleceu camiño do hospital, segundo confirmaron a Europa Press fontes policiais mexicanas.

Os feitos tiveron lugar na noite do martes, sobre as 22,30 horas (hora local), nunha zona de Culiacán coñecida como La Conquista-Nueva España. Algunhas testemuñas relataron que Antonio Arca Brey, de 41 anos de idade, foi vítima dun roubo violento e resistiuse, momento en cal foi tiroteado.

Segundo consta no informe policial, os veciños acudiron ao escoitar os disparos e trataron de auxiliar a Antonio e, de feito, leváronllo nun coche particular camiño dun hospital, pero faleceu antes de chegar. A investigación do asasinato corre a cargo da Policía Ministerial e, polo momento, non houbo detencións.

Antonio e a súa parella, embarazada, que "se acababan de comprar unha casa para cambiar de domicilio", tiñan xa os billetes para visitar Galicia o próximo mes de agosto, segundo confirmaron fontes próximas á familia, que son veciños da parroquia de Quintillán, en Forcarei.

REPATRIACIÓN

A irmá do falecido foi recibida este xoves pola alcaldesa desta localidade, Belén Cachafeiro, quen explicou a Europa Press que a familia está "conmocionada". "Non lles din nada das circunstancias do crime, aínda que saben que a autopsia xa está feita", apuntou.

Mentres tanto, a rexedora explicou que, desde o concello, está a axudarse á familia nos trámites para a repatriación do falecido. Así mesmo, a Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración co consulado, "está a tratar de axilizar o máximo posible" devanditos trámites, segundo sinalou Cachafeiro.