A nai das nenas asasinadas polo seu pai en Moraña recollerá firmas para que non se derrogue a prisión permanente

A nai das nenas de Moraña (Pontevedra) asasinadas o seu pai en xullo de 2015, Rocío Viéitez Ferro, iniciou unha campaña para reclamar que non se derrogue a pena de prisión permanente revisable, campaña que incluirá a partir de "os próximos días" unha recollida de firmas.

O pai das pequenas Amaia e Candela, David Oubel, recoñeceu durante o xuízo celebrado a pasada semana a súa culpabilidade e pediu perdón, tras o cal foi condenado en firme pola Audiencia Provincial de Pontevedra á pena de prisión permanente revisable, a primeira condena destas características que se dita en España.

Ante a controversia xerada por esta pena e as voces que piden derrogala --o Goberno de Mariano Rajoy incluíuna no Código Penal en 2015 e a oposición recorreuna ante o Tribunal Constitucional--, a nai das nenas, que tiñan catro e nove anos de idade cando foron asasinadas, creou unha páxina de Facebook para pedir apoio en contra da derrogación da norma.

Así as cousas, mantén que "o asasino de Candela e Amaia debe cumprir toda a súa condena, xa que se axusta aos seus actos", e anunciou que prepara "os medios" para solicitar que non se anule, o que incluirá, nos próximos días, a publicación dunha plataforma de recollida de firmas.

"Necesito a vosa axuda para exercer presión", trasladou aos seus seguidores na rede social, ao que engadiu: "Por elas, por min, rógovos empatía para comprender desde a nosa perspectiva, e que o difundades para que esa pena mantéñase".

"A VIOLENCIA NON DEBE XERAR VIOLENCIA"

Rocío Viéitez agradeceu tamén "o respecto, a empatía, a solidariedade e o agarimo mostrado ao longo de case dous anos", nos que sentiu apoiada a súa "decisión de non mercantilizar a violencia".

Ademais, leste mesmo xoves publicou outro texto no que pediu non utilizar a súa páxina "como un medio de expresión de ningún tipo de violencia".

Con iso respondeu a algúns comentarios nos que usuarios manifestaban, entre outras cuestións: "Ese bicho ten que morrer lentamente e sufrindo o indecible ata que pida a morte". "Non apoio a violencia de ningún tipo", selou Viéitez.

"Comprendo perfectamente a rabia, pero eu sigo confiando na capacidade do ser humano para non ser un animal violento e usar o raciocinio para demostrar a humanidade que nos diferencia do resto de seres vivos. Por favor, a violencia non debe xerar violencia", insistiu, e remarcou que só pide "a continuación da prisión permanente revisable, só iso".