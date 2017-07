As vivendas da franxa costeira onde se restrinxe a construción poderán ser reparadas sen licenza

Os propietarios de vivendas situadas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre -unha franxa costeira na que se restrinxe a construción- poderán facer determinadas obras de reparación e mellora sen licenza, e mediante unha "declaración responsable".

E é que a Xunta iniciou a tramitación do decreto polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre e, segundo explicou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, introdúcese esta figura da "declaración responsable".

Será de aplicación para determinadas obras de mellora, modernización ou consolidación de edificacións existentes, sempre que non signifiquen aumentar o volume ou a altura.

Ademais, incorpórase como novidade a tramitación electrónica, tanto da autorización autonómica como da presentación da declaración responsable, a través de dous formularios, e regúlanse os mecanismos para a comprobación de datos, os trámites administrativos posteriores á solicitude, así como as notificacións electrónicas.

ESPECTÁCULOS

O novo decreto tamén terá en conta o réxime de protección distinto das praias en función da súa situación en tramo natural ou urbano, polo que establece os criterios para a implantación dos establecementos expendedores de comidas e bebidas ao servizo da praia na zona de servidume de protección do dominio público martítimo-terrestre.

Así, regúlanse os prazos de duración da tempada de verán (do 1 de xuño ao 30 de setembro); os prazos para a presentación da solicitude da autorización (primeiro trimestre do ano natural) e, ao outorgar as autorizacións, terase en conta o criterio de prioridade na súa presentación, excepto criterios de utilidade pública.

Por último, regularanse as autorizacións para a celebración dos espectáculos públicos e de actividades recreativas e deportivas.

OUTROS ACORDOS

No Consello deste xoves, a Xunta tamén autorizou a firma dun convenio co Concello de Oleiros (A Coruña) para a execución dunha glorieta en Santa Cruz, cun investimento autonómico de 590.000 euros.

Así mesmo, autorizou a aceptación dos centros de saúde de Silleda, Touro, Brión e Boiro. Pertencen ao grupo dos 18 centros de saúde dos que o Sergas está a asumir os gastos no ámbito do Pacto Local.