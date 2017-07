O fiscal pide manter a imputación a Louzán e sobreseer a causa con respecto ao resto de políticos

O fiscal presentou un informe ao xulgado de instrución número sete de Vigo, que dirixe a investigación da chamada 'Operación Patos', no que pide o sobresemento da causa con respecto á maior parte dos políticos (entre eles o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e varios edís) e reclama, por contra, manter a imputación ao expresidente da Deputación de Pontevedra Rafael Louzán.

Segundo o informe, ao que tivo acceso Europa Press, o ministerio público reclama a apertura de pezas separadas contra Enrique A.P. (xerente da construtora Eiriña), Jaime A.V., Rafael Louzán, Manuel G.J., Mauricio R.O., José Enrique E.P., Alberto T., Julio Manuel V.M., Agustín R.D., Álvaro C.C., José Manuel C.P., e Luís S.A.

Segundo o fiscal, estas 13 persoas, entre as que, ademais de Louzán, están técnicos do Porto, funcionarios, técnicos da Deputación de Pontevedra e empresarios, poderían ter cometido os supostos delitos de prevaricación, falsidade documental e alteración de prezos, entre outros, na adxudicación de varias obras.

Entre os expedientes con supostas irregularidades están obras realizadas pola Deputación no campo de fútbol de Moraña e nun centro da comunidade de montes de Coruxo, así como a presentación de orzamentos 'de acompañamento' noutras tres obras.

O fiscal tamén aprecia indicios de delito na adxudicación da ampliación do posto de control anexo ao escáner de colectores do Porto; e no pago, por parte do xerente de Eiriña, do servizo de prostitutas ao funcionario do Concello de Vigo Álvaro C.C. (por suposto suborno impropio).

SOBRESEMENTOS

Por outra banda, o Ministerio Público pide ao xulgado o sobresemento dos restantes feitos e en relación cos demais investigados.

Así, pecharíase a causa para o alcalde de Vigo, Abel Caballero; os concelleiros socialistas Isaura Abelairas, David Regades e Ángel Rivas e o popular José Manuel Figueroa; tamén con respecto á exdelegada da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch; e outros empresarios e funcionarios que completan a lista de máis de 30 investigados.

Segundo expón no seu informe o fiscal, moitas das supostas irregularidades baseábanse na sospeita de que Enrique A.P. influía en cargos públicos e funcionarios para lograr adxudicacións para a súa empresa ou para outras.

No entanto, sinala que, na maioría dos casos, non hai probas que corroboren que as adxudicacións de obras ou cursos, ou mesmo un suposto ascenso dun funcionario, estean vinculadas a esa capacidade de influencia da que presumía o propio xerente da construtora.

COMPORTAMENTOS REPROCHABLES PERO NON CRIMINAIS

Con respecto ás obras do Concello de Vigo investigadas nesta causa, o fiscal admite que, á marxe de posibles irregularidades administrativas, ou de comportamentos que poidan xerar certo reproche ético, non hai indicios suficientes de criminalidade.

Neste sentido, o fiscal manifesta que existen conversacións entre o funcionario Álvaro C.C. e un técnico de Eiriña que "non parece un diálogo propio dun funcionario que debe informar con absoluta imparcialidade as ofertas".

Na mesma liña, ve "sospeitoso" que nunha obra (humanización da rúa Nicaragua) poidan facerse contraprestacións gratuítas en forma de prestacións de traballo por parte da contratista; ou que a concesionaria Cespa pagase unha actuación musical que correspondería ao concello.

Por outra banda, fai mención tamén á contratación de varias persoas por parte de Cespa a instancias do concelleiro Ángel Rivas. O fiscal considera "verosímil" que o edil realizase eses 'enchufes', pero precisa que esa conduta "non é tipificable en sede penal", xa que non houbo beneficio para o cargo público.

AGASALLOS DE NADAL

Con respecto aos agasallos de Nadal que, supostamente, a empresa Eiriña tería entregado a cargos políticos e funcionarios, entre eles o alcalde de Vigo e varios concelleiros, o fiscal tampouco ve probada a existencia de delito.

A pesar de que hai unha listaxe de agasallos (bolígrafos e reloxos de luxo, botellas de viño e outras atencións), ningún dos investigados admitiu a recepción dos devanditos agasallos.

O fiscal fai mención expresa ao agasallo que figura nesa lista como destinado ao rexedor, unha pluma Mont Blanc valorada nuns 1.500 euros. Segundo incide, figura na causa unha factura rectificativa, polo que este obsequio, "ou ben non chegou a ser entregado, ou ben non foi aceptado e foi devolto".