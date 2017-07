(Ampl.) O Banco Santander compensará aos clientes do Popular que acudiron á ampliación de capital

Banco Santander compensará con "bonos de fidelización" aos clientes minoristas de Banco Popular que adquiriron accións da entidade entre o 26 de maio e o 21 de xuño de 2016, aínda que para acceder á oferta deberase renunciar a emprender accións legais contra o banco cántabro.

Santander tamén compensará aos clientes que adquiriron obrigacións subordinadas computables como 'Tier 2' das emisións do 29 de xullo e do 14 de outubro de 2011 e mantivéronas depositadas nalgunha das redes do Popular en España ou do Santander no momento da resolución.

Nun comunicado remitido á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o banco que preside Ana Botín informou de que quedan excluídos da acción comercial tanto os membros do consello de administración de Banco Popular ata a súa resolución, como as persoas vinculadas aos devanditos conselleiros e os accionistas que, individual ou concertadamente, tivesen participación significativa declarada na entidade. Tamén os investidores institucionais.

A oferta consiste na entrega ao cliente, sen desembolso algún pola súa banda, de bonos que darán dereito a un cupón efectivo discrecional e non acumulativo a un tipo interese nominal anual do 1% a pagar trimestralmente.

Serán obrigacións perpetuas emitidas por Santander, con 100 euros de valor nominal, e que se poderán amortizar a partir dos sete anos a vontade do banco cántabro, previa autorización do Banco Central Europeo (BCE). Cando se produza a súa amortización, o titular recibirá o 100% do valor nominal do bono de fidelización.

A entidade estima que o valor nominal máximo a emitir destes "bonos de fidelización" será de 980 millóns de euros aproximadamente

O importe nominal máximo a entregar destes valores negociables será, no caso das accións, e con determinados límites, o equivalente ao investimento realizado por cada cliente no citado período. No caso das obrigacións subordinadas, será a diferenza entre o importe investido nestes títulos menos os intereses percibidos.

Ata un investimento de 100.000 euros recibirase o importe íntegro, mentres que no tramo de 100.000 a 500.000 euros aplícase un desconto do 25% e no que vai de 500.000 euros a un millón de euros a quita é do 50%.

Neste sentido, Santander calcula que o 99% dos clientes e empregados de Popular que compraron accións da entidade na ampliación de capital celebrada de maio de 2016 realizaron investimentos inferiores a 100.000 euros, polo que a "gran maioría recibirá bonos polo importe íntegro que investiu, asegura a entidade.

CUSTO DE 680 MILLÓNS DE EUROS

O banco prevé que o custo máximo da operación de fidelización dos afectados pola resolución de Popular ascenda a 680 millóns de euros, aproximadamente, no momento da súa concesión. Non terá un impacto adicional no capital, ao incluírse nos axustes de primeira consolidación.

Santander explica que a acción de compensación segue unha lóxica "comercial" co fin de reforzar a relación cos clientes nun exercicio de "compromiso" e de "aposta" por unha relación a longo prazo.

Para recibir os bonos de fidelización, os clientes deberán renunciar a emprender accións legais contra Santander, os seus administradores, directivos e empregados.

Ademais, terán que manter, cando se entreguen estes instrumentos, unha relación comercial equivalente co banco á que tiñan no momento de adquisición das accións ou das obrigacións subordinadas de Popular.

A operación está suxeita, en todo caso, ao efectivo rexistro do folleto informativo na CNMV e á autorización polas autoridades de Defensa da Competencia da adquisición de Banco Popular.