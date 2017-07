Deteñen en Caldas de Reis (Pontevedra) a un condutor que circulou varios quilómetros pola AP-9 en sentido contrario

A Garda Civil de Tráfico detivo na madrugada deste venres á altura de Caldas de Reis (Pontevedra) a un condutor que percorreu varios quilómetros da autoestrada AP-9 en sentido contrario desde a provincia da Coruña.

Segundo informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, ás 3,55 horas deste venres a central Cota do Subsector de Tráfico de Pontevedra recibiu varias chamadas telefónicas nas que se informaba da circulación dun turismo en sentido contrario ao estipulado pola autoestrada AP-9 sentido sur (cara a Tui), á altura do quilómetro 83.

Por iso, desprazáronse a esa vía patrullas do Destacamento de Santiago e Pontevedra, unha das cales localizou no quilómetro 111,800 da AP-9, ao seu paso por Caldas de Reis, ás 4,15 horas, ao condutor kamikaze, J.L.F.T., de 58 anos e veciño de Outes (A Coruña).

O individuo conducía un turismo Volkswagen Scirocco, que circulaba sentido Tui polos carrís destinados ao tránsito cara á Coruña, segundo destacou a Garda Civil.

A Garda Civil de Tráfico destacou que "non se produciu ningún accidente" durante o percorrido en sentido contrario pola Autoestrada do Atlántico do condutor kamikaze.

ALCOHOLEMIA

O condutor foi sometido ao control de alcoholemia no que obtivo taxas de 0,78 e 0,76 miligramos de alcol por litro de aire expirado, en senllas probas.

Por todo iso, os axentes procederon á súa detención como presunto autor de dous delitos contra a seguridade viaria por condución temeraria e superar a taxa de alcol máxima permitida.

O grupo GIAT instruíu as dilixencias, que serán entregadas no Xulgado de Instrución Número 1 de Caldas de Reis.