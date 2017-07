Pasan a planta no Chuac tres do catro mozos feridos no accidente no que faleceu un menor na Coruña

Tres do catro mozos feridos no accidente de tráfico rexistrado na madrugada do martes na cidade herculina no que faleceu outro mozo de 16 anos pasaron a planta no Hospital A Coruña, onde permanecen ingresados.

Así o confirmaron este venres fontes consultadas por Europa Press, que sinalaron que unicamente a moza operada de lesións nunha perna está na Unidade de Reanimación no Hospital A Coruña, que non facilita partes médicos sobre os mozos a petición das familias.

O martes ingresou no Hospital A Coruña a moza C.Ou.G.P., de 20 anos, con fracturas abertas nunha perna, debido ás que foi operada. Mentres, a outra moza operada, unha menor de 16 anos de idade, foi hospitalizada con traumatismo abdominal e prognóstico grave.

Pola súa banda, o condutor do vehículo, P.B.P., de 20 anos, presentaba traumatismo cranioencefálico e diversos golpes e contusións, polo que foi ingresado na Unidade de Coidados Intensivos con prognóstico grave.

E o outro home ingresado, J.S.C.A., de 18 anos, sufriu traumatismo cranioencefálico, ademais de golpes e contusións, e tamén foi hospitalizado na Unidade de Coidados Intensivos con prognóstico grave.

ACCIDENTE

O sinistro tivo lugar sobre as 2,25 horas do martes na Avenida Alfonso Molina sentido entrada á cidade herculina cando un vehículo da marca e modelo Mini Cooper con matrícula 8945-DBD, que circulaba polo carril esquerdo, saíuse da vía e acabou envorcado.

O vehículo saíuse da calzada á altura do desvío cara a Rolda de Outeiro-Alcalde Pérez Arda, desprazouse por encima da bionda lateral de protección e invadiu a continuación a zona axardinada.

Como consecuencia deste desprazamento lateral impactou co seu costado esquerdo contra unha árbore, que seccionó na súa totalidade e desde a súa base, tras o que quedou envorcado.