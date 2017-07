Detido un cidadán luso con antecedentes por un roubo con forza nunha igrexa en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un cidadán de 57 anos natural de Portugal, ao que lle constan 37 arrestos anteriores, como presunto autor dun delito de roubo con forza no interior da Igrexa de Fátima no barrio ourensán do Couto.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención tiveron lugar ás 18,30 do xoves 13 de xullo no interior da Igrexa de Fátima, onde "un home con aspecto desaliñado", segundo o relato policial, forzou os cepillos da mesma.

No lugar presentouse unha dotación do Grupo de Seguridade Cidadá, á que o párroco lle manifestou que ás 15,00 horas pechou a igrexa e non quedou ninguén no seu interior e, antes de chamar á Policía, comprobara a través das reixas dunha xanela que un home estaba a forzar os cepillos, polo que sospeitaba que accedeu ao interior mentres o templo relixioso estaba aberto --coñecido como o método 'encalomo'--.

Os axentes actuantes accederon ao interior e atopáronse a un individuo oculto detrás dunha imaxe relixiosa, así como cinco cepillos co cadeado roto e nada no seu interior.

BOLSA BRANCA

O individuo levaba na man unha bolsa branca que contiña no seu interior útiles usados para o roubo, como tres desaparafusadores, unha lanterna, uns alicates, unha chave de porca e unha palanqueta; así como unha medalla coa inscrición 'Virxe de Fátima' e diñeiro en efectivo en moedas e billetes. Ademais, realizóuselle un cacheo no que se achou entre as súas roupas dous coitelos, billetes e moedas.

O valor do subtraído, segundo apunta a Policía, ascende a 47,59 euros e a medalla da Virxe de Fátima, que o párroco non valorou.

A patrulla consultou que ao individuo cónstalle unha orde requisitoria policial da Comisaría de Ourense por un roubo con forza cometido nunha lavandaría da Avenida de Santiago, no barrio da Ponche, onde descerrajó o cafetín de moedas do local para apoderarse do seu contido.

Por estes motivos foi detido o presunto autor dos feitos, quen hai dous meses, segundo lembra a Policía Nacional, "foi sorprendido roubando os cepillos da Igrexa de Santa Eufemia na cidade de Ourense".