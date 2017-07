Sindicatos reclaman ante a Xunta a convocatoria dunha oferta pública de emprego en servizos anti incendios

Os sindicatos CIG e CSIF manifestáronse este venres en Santiago, onde rodearon a sede da Administración autonómica para reclamar a convocatoria dunha oferta pública de emprego (OPE) para os servizos anti incendios dependentes da Xunta que axude a baixar o nivel de interinidade no sector, situado "no 40%".

Protesta de sindicatos anti incendios fronte á Xunta | Fonte: Europa Press

Unha marcha que partiu ao redor das 10,30 horas da mañá deste venres e percorreu as inmediacións do complexo administrativo de San Caetano. Na protesta participaron os deputados Xosé Luís Rivas 'Mini' (BNG) e Paula Quinteiro (En Marea).

Alí, en declaracións aos medios, o representante da CIG Jesús Dorado alertou ante a "diminución" que se está producindo "na efectividade" dun servizo "de emerxencia" como é o de extinción de incendios forestais.

Unha situación que, segundo Dorado, débese á falta de execución da oferta pública de emprego anunciada para o pasado ano, que contempla 94 prazas de acceso libre e outras 94 de promoción interna, e que a Xunta pretende "acumular á de 2017 sen escalas de funcionarios".

Todo iso sumado a que, no sector, "máis do 40%" do persoal é interino, o que representa "entre 800 e 900 traballadores". "Solicitamos que se promocionen os procesos de consolidación para que os temporais poidan adquirir a unha praza fixa", incidiu.

Así, denuncia que existen traballadores "que levan 15 ou 20 anos" como temporais, para logo alertar de que "cabe a posibilidade" de que a este persoal "con experiencia non se lles vaia a respectar o tempo traballado".

EQUIPARACIÓN CON OUTROS EMPREGADOS PÚBLICOS

Por iso, os sindicatos piden que a Xunta "equipare" aos empregados públicos do servizo anti incendios cos funcionarios dependentes doutros departamentos da Administración autonómica, como Sanidade ou Educación, onde si existen "procesos de consolidación" para interinos.

"Temos o mesmo dereito. Nin eles son máis que nós, nin nós máis que eles. Somos todos empregados públicos desta Administración autonómica", afirmou.