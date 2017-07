A facturación da industria dispárase en maio en Galicia un 10,8%, a pesar da caída do 4,3% de pedidos

A facturación da industria disparouse en Galicia un 10,8% en maio respecto ao mesmo mes do ano anterior, e fíxoo a pesar da caída do 4,3% que experimentou a entrada de pedidos no sector, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Industria | Fonte: Europa Press

No conxunto estatal, a cifra de negocios da industria subiu un 12,8% en maio en taxa anual, mentres que os pedidos incrementáronse un 7,9%.

Co dato de maio, a facturación da industria volve a terreo positivo tras retroceder en abril un 3,9%. Deste xeito, a taxa rexistrada no quinto mes do ano é 16,7 puntos superior á do mes anterior.

Pola súa banda, os pedidos do sector aumentaron un 7,9% interanual en maio despois do tímido crecemento do 0,2% que experimentaron en abril.

Corrixido o efecto calendario e a estacionalidade, a cifra de negocios da industria incrementouse un 10,8% o pasado mes de maio en taxa interanual, tres puntos máis que en abril, mentres que os pedidos do sector creceron un 5,9%, moderando en case catro puntos a taxa de abril (9,7%).

En termos mensuais (maio sobre abril) e excluíndo a estacionalidade e o efecto calendario, a facturación da industria avanzou un 1,9%, fronte ao retroceso do 0,1% do mes anterior e a baixada do 0,9% dun ano antes.

Pola súa banda, as entradas de pedidos progresaron un 0,5% en maio respecto ao mes anterior, taxa unha décima inferior á do mes anterior e moi por baixo do avance mensual do 4,1% de maio de 2016.

A ENERXÍA DISPARA AS SÚAS VENDAS E OS SEUS PEDIDOS UN 23%

Por sectores industriais, a enerxía foi o que máis elevou as súas vendas en maio, cun avance interanual do 23,5%, seguido dos bens intermedios (+14,8%); os bens de consumo duradeiro (+12,2%); os bens de consumo non duradeiro (+10,9%) e os bens de equipo (+9,6%).

Por comunidades autónomas, a cifra de negocios da industria aumentou en todas elas en termos interanuais. Os maiores aumentos rexistráronse en Baleares (+21,6%), Estremadura (+18,5%) e Andalucía (+17,7%).

En canto aos pedidos, en maio víronse impulsados por todos os sectores industriais, salvo os bens de equipo (-5,4%). O maior avance rexistrouno a enerxía (+23,9%), seguido dos bens intermedios (+15,2%); os bens de consumo duradeiro (+13,2%) e os bens de consumo non duradeiro (+11,5%).

En maio, as entradas de pedidos aumentaron en trece comunidades autónomas, mantivéronse sen cambios en Canarias e retrocederon en Aragón (-9,1% interanual); Galicia (-4,3%) e Madrid (-2,3%). Os maiores aumentos prodúcense en Asturias (+36,1%), Baleares (+26,1%) e Andalucía (+17,7%).