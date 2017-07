A cifra de negocios do sector servizos galego crece un 10,3% en maio e a ocupación sobe un 2,5%

O sector servizos galego rexistrou un crecemento do 10,3% en maio respecto ao mesmo mes do ano anterior, mentres que a ocupación subiu un 2,5%, de acordo cos datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Traballador, Traballando, Camareiro, Bar, Autónomo, Consumo, Alcol | Fonte: Europa Press

A facturación leva, desta forma, acumulado un aumento do 9,8% no que vai de ano na comunidade galega. En canto ao emprego, no que vai de 2017 experimenta un repunte do 2%, tras incrementarse un 1,2% respecto de abril.

No conxunto estatal, os servizos aumentaron a súa facturación un 8,5% en maio en taxa anual. Con ela, os servizos encadean xa 45 meses de ascensos interanuais e é 4,9 puntos superior á lograda en abril (+3,6%).

Supón ademais o segundo mellor rexistro desde outubro de 2007, cando a facturación do sector incrementouse un 8,8%. Despois desa data, só en marzo deste ano (+9,7%) logrouse unha facturación maior á de maio.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos experimentou o pasado mes de maio un avance interanual do 7,9%, taxa unha décima inferior á de abril.

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos aumentou no quinto mes do ano un 2,7% en taxa interanual, o mesmo que en abril. Con este repunte, o sector suma xa 38 meses de crecemento interanual da ocupación despois de case tres anos de caídas.

En termos mensuais (maio sobre abril) e eliminado o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector servizos creceu un 0,2%, seis décimas menos que en abril e unha décima por baixo do repunte mensual experimentado un ano antes.

As VENDAS DO COMERCIO AUMENTAN UN 8,7%

O comercio presentou o pasado mes de maio un aumento interanual da súa facturación do 8,7%, por encima do que experimentaron os outros servizos (+8,2%).

O incremento da facturación do comercio debeuse ao avance nun 12,9% da venda e reparación de vehículos, ao incremento nun 9,3% das vendas do comercio almacenista e á subida nun 6% da facturación do comercio comerciante polo miúdo.

Dentro dos outros servizos, as vendas tamén aumentaron en todos os sectores, con actividades profesionais, científicas e técnicas á cabeza (+12,9%). Séguenlle o transporte (+9%); as actividades administrativas (+6,8%); informacións e comunicacións (+6,3%), e hostalaría (+5,1%).

En canto á ocupación, o emprego no sector servizos rexistrou o pasado mes de maio un crecemento interanual do 2,7%, a mesma taxa que a rexistrada en abril, grazas, sobre todo, aos avances da ocupación nas actividades administrativas (+4,1%), comercio almacenista (+3,3%), transporte e almacenamento e hostalaría (+2,8%), e venda e reparación de vehículos e motocicletas (+2,1%).

En taxa mensual, o emprego nos servizos subiu un 1,4%, tras o aumento do 0,6% da ocupación no comercio e do 1,9% noutros servizos.

TODAS As COMUNIDADES ELEVAN VENDAS E EMPREGO

O pasado mes de maio todas as comunidades autónomas presentaron avances na cifra de negocios do sector servizos. Os aumentos máis importantes rexistráronse en Navarra (+12,9%), Castela-A Mancha (+10,5%) e Cataluña (+10,3%), mentres que os menores déronse en Murcia (+4,8%) e País Vasco (+5,7%).

En canto ao emprego, tamén todas as comunidades presentaron no quinto mes do ano pasado taxas interanuais positivas respecto ao mesmo mes de 2016. Baleares foi a rexión onde máis aumentou a ocupación, cunha taxa do 4,5%, mentres que a que menos emprego creou foi Andalucía (+1%).