O secretario xeral da asociación galega de consumidores e usuarios (Acouga), Xoán Antón Pérez-Lema, recomenda non subscribir o que considera "bonos trampa" ofertados polo Banco Santander aos clientes minoristas do Popular que compraron accións na ampliación de capital desa entidade no ano 2016 ou deberes subordinados en 2011 e perderon o total do investimento tras a adquisición pola corporación financeira que dirixe Ana Botín.

Banco Popular | Fonte: Europa Press

Para Acouga, coa oferta presentada este xoves, o Santander "pretende manter boa parte da clientela do Popular e eludir posibles reclamacións xudiciais por parte dos afectados".

Consiste, segundo explica, "en valores negociables emitidos por Banco Santander por un importe nominal equivalente ao investimento en accións ou en determinadas obrigacións subordinadas de Banco Popular (con certos límites) das que eran titulares á data da resolución de Banco Popular".

Pérez-Lema indica que os bonos perpetuos ofertados aos minoristas, que abarcan o 100% do investimento para subscricións de ata 100.000 euros, inclúen un pago anual do 1% de interese en concepto de cupón con carácter discrecional, o que introduce "un elevado grao de inseguridade na percepción desa cantidade".

Ademais, critica que o Santander "decidirá se amortiza eses bonos pagándolles o nominal aos clientes ou non, xa que en principio emítense a perpetuidad".

"E aquí é onde esta o problema", advirte. "Unha emisión inferior a mil millóns de euros, e esta é de 980 millóns, considérase polos expertos que presenta graves problemas de liquidez", alerta.

Así, subliña que "quen queira atopar comprador é moi probable que teña que vender os bonos cunha perda moi importante, mesmo do 40% ao 70% do valor nominal".

"Quen pode querer comprar uns bonos que rendan o 1%?", pregúntase, para responder a continuación que, "evidentemente, os investidores que queiran comprar barato aproveitándose da necesidade de liquidez que teña o aforrador en cuestión".

A diferenza das participacións preferentes e subordinadas, que posuían un mercado secundario que funcionou ben ata o 2011, apunta que "estes bonos perpetuos que ofrece agora o Santander carecen dun mercado no que negocialos".

En definitiva, Pérez-Lema asegura que o antigo comerciante polo miúdo do Popular "verase atrapado na iliquidez e dependerá da boa vontade do banco".

VÍA XUDICIAL DE MANEIRA INDIVIDUAL

Ante esta circunstancia, o presidente de Acouga, Manuel Pérez Arias, lembra que a asociación seguirá proporcionando, a través do oito despachos da súa rede en Galicia e co apoio de peritos contables e economistas, asesoramento aos clientes do Banco Popular para emprender a vía xudicial de maneira individual.

Acouga mantén que as compras de accións por parte de consumidores e clientes minoritas que se produciron na ampliación de capital do Popular en 2016, e que alcanzou os 2.500 millóns de euros, "son nulas de pleno dereito", igual que moitas das contratacións de débeda subordinada.

Os afectados poden exercer, antes de catro anos, unha demanda de nulidade por vicio de consentimento, segundo indica Acouga, xa que na venda desas accións "produciuse un erro substancial na contratación porque o Popular enganou ao comprador" sobre o seu estado patrimonial real.

Ademais, lembra que na súa oferta o Santander "non só esixe que se renuncie a calquera reclamación polas accións correspondentes a 2016, senón tamén polas de anos anteriores, xa que estas poderían ser obxecto de reclamacións penais e civís".