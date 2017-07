Rutas alternativas e a formación do persoal do Camiño de Santiago, obxectivos do plan de accesibilidade

Lograr a inclusión real e mellorar a accesibilidade de persoas con discapacidade no Camiño de Santiago e no resto de lugares turísticos de Galicia son os retos xerais do plan de accesibilidade turística da Xunta, entre os que figuran medidas como fomentar rutas alternativas e formar ao persoal dos establecementos.

Jesús Viétez presenta os obxectivos do plan de accesibilidade | Fonte: Europa Press

O plan, que ten como obxectivo situar á comunidade galega como "destino referente" do turismo accesible, foi presentado este venres nun acto no que interviñeron o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela; a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; e o presidente da plataforma representativa estatal de persoas con discapacidade física, Francisco Viétez.

Todos eles destacaron o compromiso coa integración dos axentes sociais no acceso ás instalacións e monumentos turísticos de Galicia e de Ruta Xacobea.

Na súa intervención, Nava Castro explicou que o plan, dentro da estratexia de turismo de Galicia no horizonte de 2020, estenderase ata 2019. Ten "a vista posta" no Xacobeo 2021, para facer do Camiño unha "ruta de bos valores" que "non ten fronteiras nin pode ter barreiras", segundo chamou a atención.

Pola súa banda, Rey Varela afirmou que as persoas con discapacidade non son un "pequeno colectivo", senón que "130 millóns de persoas" na Unión Europea poderán beneficiarse destas medidas, pois realizan unha media de 7,15 viaxes ao ano, de acordo cos seus datos.

Ademais, o conselleiro cualificou esta actuación como "unha oportunidade de presente e futuro", posto que, entre as limitacións que tenta superar, tamén figuran as da poboación envellecida.

OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCESIBILIDADE

Francisco Viétez presentou un resumo do plan co que se busca impulsar a formación do persoal de aloxamento e restauración, ademais de mellorar a accesibilidade e a sinalización das instalacións destinadas a persoas discapacitadas.

En canto ao Camiño de Santiago, tras o estudo de 55 etapas, Viétez denunciou unha "falta de adaptación" e "custos elevados" das rutas, que fan desta unha experiencia "non apta" para persoas con discapacidade. Por tanto, o reto é crear "itinerarios alternativos" que permitan a estas persoas gozar da ruta.

Entre os albergues, un estudo previo en 192 establecementos detectou que só o 9% están adaptados ás necesidades especiais. Por este motivo, o plan proporcionará a estes establecementos a lexislación obrigatoria para fomentar que se cumpra.

Os retos principais consisten en facer da accesibilidade un mercado no que as empresas vexan "oportunidades de negocio" nun turismo "de calidade" para crear produtos "accesibles e atractivos".

Entre as propostas do plan atópanse tamén campañas de sensibilización, promoción en feiras turísticas e guías de boas prácticas co obxectivo de "converter Galicia nun referente do turismo inclusivo".