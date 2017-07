Desarticulado un grupo de estafadores de contratos eléctricos en Vimianzo cunha persoa detida e dúas investigadas

A Garda Civil de Vimianzo (A Coruña) detivo a unha persoa e investigado a outras dúas no marco dun operativo no que desarticulou un grupo organizado de estafadores de contratos eléctricos cuxas vítimas eran persoas de avanzada idade, ás cales extorsionaban con cortarlles a subministración eléctrica se non realizaban un pago.

Segundo informou o Instituto Armado, en concreto foi detida unha persoa e investigadas outras dúas acusadas de delitos de estafa, extorsión, furto e organización criminal.

O seu 'modus operandi', segundo relata a Benemérita, consistía en visitas a domicilios, normalmente de persoas de avanzada idade, como comerciais dunha empresa enerxética. Durante a visita extorsionaban ás vítimas ás que solicitaban unha cantidade de diñeiro a cambio de non cortarlles a luz.

Unha vez que a persoa accedía ao pago, controlaban o lugar onde a mesma tiña gardado o diñeiro para, posteriormente, mentres un dos autores entretiña á vítima con calquera pretexto, outro deles furtaba o diñeiro que había na vivenda.

INICIO EN MARZO

As investigacións empezaron no mes de marzo, cando o Posto da Garda Civil de Vimianzo tivo constancia destes feitos en diferentes vivendas dos concellos de Vimianzo e Zas, e ha prolongouse ata o mes de xullo.

Tras as primeiras pescudas, as investigacións centráronse nun grupo de 3-4 homes que, para cometer os feitos delituosos, usaban a súa pertenza a unha empresa que colabora cunha das grandes distribuidoras enerxéticas, segundo agregaron as mesmas fontes.

"Unha vez coñecida a súa forma de actuar, foise estreitando o cerco sobre eles con diferentes identificacións e seguimentos por parte dos axentes do Instituto Armado, mentres reunían as probas suficientes para proceder á súa inculpación", segundo destaca a Benemérita.

Durante a investigación púidose observar que funcionaban como un grupo "perfectamente estruturado", no que o xefe contaba con numerosos antecedentes policiais por delitos da mesma índole, segundo apunta a Guardia Civil.

XEFE

Unha vez reunidas todas as probas necesarias para levar a cabo a operación, procedeuse á detención do considerado xefe do grupo e á imputación doutros dous individuos. Os feitos foron postos en coñecemento de Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 1 de Corcubión.

A Guardia Civil sinalou que se manteñen as actuacións abertas por ter constancia de que este grupo "se movía por toda a comunidade autónoma" e a "posible existencia de máis vítimas".