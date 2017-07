O dono do circo cuxa suposta agresión foi denunciada por Circos Reunidos en Silleda dixo que se feriu cunha porta

O dono do circo Circo de Portugal cuxa suposta agresión na localidade de Silleda (Pontevedra) foi denunciada o mércores pola asociación Circos Reunidos declarou que a ferida pola que necesitou asistencia foi a causa dunha porta, mentres que uns mozos que estaban de paso pola zona foron agredidos por persoal do circo ao ser confundidos cos que lles lanzaron previamente.

Lesións sufridas polo dono dun circo en Silleda (Pontevedra). | Fonte: Europa Press

Así o manifestou o avogado dun dos mozos agredidos o pasado 12 de xullo en Silleda. O denunciante relatou ante a Garda Civil, segundo o ateigado da denuncia ao que tivo acceso Europa Press, que sobre as 23,45 horas cando paseaban preto do campo de golf da localidade viron a uns mozos "dicíndolles correr que veñen uns xitanos cuns paus".

Segundo o denunciante, viron a varias persoas que se dirixían cara a eles con paus, polo que tanto o mozo como os seus amigos "asustáronse e empezaron a correr dirección a cálea Pintor Colmeiro". No atestado relátase que "a altura do Bar Trujillo observou como alcanzaran a unha amiga súa, polo que regresou a auxiliala, xa que estas persoas proferían ameazas como non veñades por ela, ímola a matar".

Segundo o relato recolleito no ateigado, "unha vez á súa altura para que soltasen á súa amiga, varias persoas agarráronlle do pelo e tirárono ao chan, dándolle patadas e puñadas". "Os presuntos agresores dicíanlle ao denunciante que lle dixese os nomes de quen tirara os petardos", segundo reflíctese no atestado.

Por iso, preguntado o denunciante se sabía o motivo polo cal estas persoas lle agrediron, o mozo manifestou que non, "que deberon crer que era unha das persoas que tiraron petardos nas súas caravanas".

Fontes xurídicas sinalaron que o dono do circo declarou á Garda Civil que a ferida pola que necesitou asistencia fíxolla el só cunha porta, mentres que Circos Reunidos, denunciara nun comunicado que fora agredido por parte dun grupo de "animalistas radicais".

NON HA DENUNCIA DO CIRCO

As mesmas fontes constataron que "en ningún momento estivo ingresado no hospital" e da ferida atendérono no centro de saúde de Silleda. Ademais, á Garda Civil "a día de hoxe non lle consta ningunha denuncia por parte do persoal do circo". E, en ningún momento, segundo subliñan, os mozos fixeron alusión a animais nin contra o circo.

Deste xeito, segundo sinalaron as mesmas fontes, "uns mozos --aparentemente menores de idade-- estaban a tirar petardos e cando saíron os do circo escapáronse correndo". Mentres, agredidos estaban de paso por alí "e os do circo agredíronos crendo que foran eles".