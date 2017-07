O portavoz de En Marea, Luís Villares, respondeu este venres a Podemos reivindicando que "a unidade popular ten un nome", o do partido instrumental, e advertiu de que non haberá "pasos atrás" na consolidación dese espazo.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Despois de que a formación morada cuestionase a través dun comunicado que En Marea "pretende ostentar baixo a forma de partido único a representación social do cambio", Villares convocou aos xornalistas para lanzar unha apelación a todas as forzas que compoñen a organización rupturista.

"O importante é que a xente que está desgustada, defraudada ou agredida polas políticas do PP demanda de nós unha alternativa real e quere vernos xuntos", salientou, desde o convencemento de que a sociedade "non fai distincións" entre as outras formacións que compoñen este grupo: "sabe que todos defendemos o mesmo e recoñece En Marea como espazo de unidade".

Así pois, tras puntualizar que as cúpulas das distintas organizacións "son moi libres de establecer con que paso queren camiñar" ou de mostrarse "máis timoratas por temor ao descoñecido", o maxistrado en excedencia fixo fincapé en que "a unidade popular non se pode deter".

"Non imos dar pasos atrás", abundou Villares, sen deixar de sinalar que "todo o mundo é necesario" e que "ninguén sobra" dentro de En Marea. É máis, "aínda falta moita xente" dentro dese espazo político, apostilou.

"AS ORGANIZACIÓNS SUMAN"

Devandito isto, o lucense indicou que "as organizacións políticas suman" para "impulsar" o espazo de En Marea, pero deixou claro que "o motor principal" do proxecto son os cidadáns.

E é que, segundo as súas palabras, esta formación "desbordou xa, con moito, o espazo dos partidos", polo que pediu "xenerosidade e visión suficiente" para constatar que, mentres as distintas forzas políticas son "espazos máis pequenos", En Marea "é o espazo da totalidade".

De aí o seu rexeitamento a caer na "fragmentación" do proxecto. "Sabemos que a unidade nos fai máis eficaces nos nosos obxectivos políticos: a defensa das maiorías sociais", sentenciou.

SEN RISCO DE RUPTURA

Preguntado respecto diso, Villares descartou "absolutamente" que o pronunciamento crítico de Podemos en vésperas da asemblea leve dificultades de convivencia no grupo parlamentario de En Marea.

"Confío na responsabilidade e na altura de miras de todos", sostivo, para mostrarse "moi tranquilo" sobre que os 14 deputados saben que "se deben ao espazo de En Marea", polo que "concorreron ás eleccións" autonómicas.

"Creo que todo o espazo político de En Marea confía nos seus parlamentarios, en que son dignos representantes do espazo político de unidade", agregou.

"NON PERDER A PERSPECTIVA"

E, despois de reiterar que "ningún comunicado vai parar" os procesos en marcha, Villares destacou "a madurez" alcanzada polo espazo que capitanea nun ano a pesar de que as cúpulas dos partidos poidan ir algo "retardadas" en canto á unidade.

A modo de conclusión, chamou a "non perder a perspectiva" sobre que a finalidade de todo isto é "solucionar os problemas da xente". "En Marea non é máis que unha ferramenta ao servizo da cidadanía, e todo o demais sobra", finalizou.

"NINGUÉN O CUESTIONA"

Tamén o deputado de En Marea no Congreso Antón Gómez-Reino falou sobre o comunicado remitido pola formación á que pertence.

Preguntado respecto diso nunha rolda de prensa, rexeitou abordar en profundidade o asunto e unicamente indicou que "a folla de ruta da unidade popular ninguén a cuestiona", visión que subscribiu a súa compañeira de escano e militancia Ángela Rodríguez.