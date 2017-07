Máis de 2.100 axentes da Garda Civil colaborarán este verán na campaña contra os incendios en Galicia

Máis de 2.100 efectivos da Garda Civil colaborarán este verán na campaña contra os incendios forestais en Galicia que, como novidades, presenta a presenza de escuadrones de cabalaría no catro provincias e un segundo helicóptero, destinados á vixilancia das zonas nas que non poden operar os vehículos tradicionais.

A Garda Civil colabora na campaña contra incendios en Galicia. | Fonte: Europa Press

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou que este verán a Garda Civil contará con "máis de 2.100 efectivos, as 24 horas do día" para "evitar incendios forestais, tarefas de investigación" e para "colaborar de forma estreita" cos outros corpos de seguridade destinados á loita contra o lume (Policía Autonómica e servizos de extinción da Xunta).

Villanueva visitou a estación de tren da Gudiña (Ourense), en compañía do vicepresidente de Xunta, Alfonso Rueda; o subdelegado do Goberno en Ourense, Roberto Castro; e o tenente coronel da Garda Civil na comandancia de Ourense, Manuel Novo.

Nestas instalacións visitou a parte do dispositivo que desprega a Garda Civil en Galicia dentro do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).

Trátase dun escuadrón de cabalaría da Garda Civil, integrado por seis xinetes; un helicóptero de reforzo para labores de vixilancia; unha patrulla do Seprona, composta por dúas motos; outras dúas motos de Tráfico, unha patrulla de GRS, outra de seguridade cidadá e un equipo de investigación.

NOVIDADES

Como novidades, este ano a Garda Civil contará con catro escuadras de cabalaría, unha por provincia; así como cun segundo helicóptero "para labores de vixilancia na totalidade do territorio galego", sinalou Villanueva.

O delegado do Goberno incidiu en que este ano tamén "se van a intensificar" os labores de "prevención e vixilancia", tanto dacabalo como a través de medios aéreos que "facilitarán unha mobilidade que non permiten outros medios" e accederán a lugares "onde non poden entrar outros vehículos".

O dispositivo, que cobre 185 concellos e presta especial atención a zonas de especial incidencia dos incendios forestais, xa se atopa en pleno rendemento e estará en funcionamento ata mediados de setembro, aínda que o delegado do Goberno confirmou que a súa presenza "podería ampliarse" se así o requiren as condicións climáticas.

Villanueva destacou a "suma de esforzos" entre distintas administracións (Estado e Xunta) para combater os incendios forestais, pero tamén reclamou a "colaboración de todos os cidadáns" para evitar "que se produzan" incendios e para "apoiar as investigacións" sobre a orixe dos lumes.

MÁIS DE 108 DETIDOS ESTE ANO

Nesta liña lembrou que no que vai de ano o número de detidos e investigados pola Garda Civil implicados en incendios forestais é de 48 persoas, "unha cifra superior ao ano pasado".

"É un labor moi importante por parte da Garda Civil e da Policía Autonómica que busca que ningún acto irresponsable quede sen actuación por parte das forzas de seguridade", concluíu Villanueva.

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que as actuacións da Policía Autonómica permitiron este ano a detención de máis de sesenta persoas. "Hai unha mensaxe clara, os incendios investíganse e, cada vez máis, dáse cos culpables e ponse a disposición da Xustiza", abundou Rueda.

Os dispositivos da Garda Civil intégranse dentro do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga), que no seu conxunto supera os 7.000 efectivos nesta tempada de verán.

Os escuadróns destinados en Sarria e Santiago de Compostela, realizan, ademais, un labor de vixilancia e protección dos peregrinos que se dirixen a Santiago de Compostela.