As empresas que aspiran a prestar servizos do plan de transporte teñen ata o mércores para presentar ofertas

As empresas que aspiran a prestar os servizos do plan de transporte público de Galicia terán de prazo ata o vindeiro mércores para presentar as súas ofertas.

Estación de autobuses de Santiago, na primeira xornada de folga | Fonte: Europa Press

Será entón cando finalice o período de cinco días naturais que establece o prego para a remisión de propostas, a contar desde a xornada seguinte á da recepción das convocatorias, que foron remitidas este venres pola Consellería de Infraestruturas.

O prego de condicións que rexe o proceso de contratación das 41 novas concesións de transporte público de Galicia recolle, segundo destaca o departamento autonómico, "a vontade de facilitar a participación das pequenas e medianas empresas e de primar a calidade e a seguridade na prestación dos servizos sobre os aspectos económicos das ofertas".

Co primeiro dos obxectivos, e na liña do acordo do Consello da Xunta, cada grupo empresarial poderá resultar adxudicatario dun máximo de 10 contratos de transporte público. Ademais, no dez contratos de menor volume priorizaranse as ofertas que presenten as pequenas empresas, segundo reivindica a consellería.

Di Infraestruturas que "na procura do reforzo da calidade e da seguridade na prestación dos servizos de autobús", na valoración das ofertas "teranse en conta aspectos tales como a antigüidade máxima e media dos vehículos, os cintos de seguridade ou a dotación dunha base ou instalación fixa que permita acurtar os tempos de resposta".

Estes criterios obxectivos establecidos para a adxudicación dos contratos terán un peso diferente en función do tipo de servizo do que se trate. Desa forma, por exemplo, para as liñas que operen nas contornas metropolitanas puntuarase o compromiso de instalación de dispositivos de cobro homologado cos cartóns do transporte metropolitano de Galicia.

Ademais, o prego prevé xa as esixencias técnicas necesarias para facer posible a posta en marcha dos plans de transporte metropolitano nas áreas de Ourense e Pontevedra.

No caso dos servizos de transporte escolar de uso compartido "cobrará especial relevancia a adscrición de vehículos provistos de cinto de seguridade", destaca a Xunta. Nestes servizos valorarase tamén a estabilidade e a seguridade do persoal acompañante para garantir a calidade do servizo.

Terase en conta o incremento de quilómetros de servizos sobre os establecidos nos proxectos de explotación, ademais da oferta que se presente para a realización de servizos complementarios.

A PARTIR DE AGOSTO

O inicio do prazo para a presentación de ofertas é "un paso máis", segundo a nota de prensa, na tramitación prevista para a posta en marcha do plan de transporte público de Galicia no próximo mes de agosto.

"Será entón cando se materialicen as renuncias presentadas polas empresas ás concesións de transporte, que deixarán sen funcionamento máis de 570 liñas de transporte público", indica.

Conforme á nova normativa europea, que prohibe as prórrogas das concesións de transporte, a Xunta de Galicia activou un procedemento extraordinario para garantir a existencia de servizos de autobús nos ámbitos afectados polas renuncias empresariais.

Ese procedemento está recollido nesta primeira fase do plan de transporte público de Galicia, que prevé contratos por un período de dous anos, ata que no ano 2019 póñase en marcha a reordenación integral de concesións en Galicia.

A Consellería de Infraestruturas insiste en que o plan de transporte público de Galicia "non só permitirá manter eses servizos e o emprego, senón que mellorará notablemente as posibilidades de mobilidade no medio rural".

"Iso será posible --incide-- ao permitir que os veciños empreguen as prazas vacantes das liñas de autobús de transporte escolar, un sistema que ten unha rede territorial moito máis extensa que o transporte de uso xeral".

Ese uso compartido do transporte irá acompañado, asegura, "de melloras tamén para os escolares, cuxa atención estará blindada nos contratos, mantendo intactos os tempos de percorrido e os horarios de saída e chegada".

Ademais, engade que "se incluirán garantías máis elevadas que as previstas pola lei, ao asegurarse a presenza dun monitor acompañante escolar en todas as rutas de transporte compartido".