A Policía destapa unha fraude duns 3 millóns de euros cometido por 28 mercantís galegas

Axentes da Policía Nacional, en colaboración coa Tesouraría da Seguridade Social, a Inspección de Traballo, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e o Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), investigaron a máis de 28 empresas galegas que defraudaran tres millóns de euros á Seguridade Social.

Moedas, euros, billetes, diñeiro

Hai 12 persoas detidas e investigadas, entre as que se atopan os administradores das mercantís, homes de palla e persoas que colaboraron coa organización para a fraude. Trátase de cinco grupos empresariais que pertencen aos sectores da hostalaría e a construción principalmente, segundo indicou a Dirección Xeral da Policía.

A investigación comezou no pasado mes de marzo, ao ser detectadas por parte da Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) da Coruña e a Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS) máis de 28 empresas con elevadas débedas e indicios de altas ficticias. As primeiras pescudas permitiron concluír o carácter fraudulento das devanditas empresas, principalmente pertencentes aos sectores da hostalaría e a construción.

Unha das empresas investigas no sector hostaleiro xeraría un prexuízo á TGSS de máis de 900.000 euros, tratando de evitar as actuacións executivas da Administración mediante a interposición dun home de palla á fronte da mesma.

Doutra banda, neste caso unha empresa de construción asentada na localidade de Pontedeume (A Coruña) defraudaría 894.028,27 euros mediante a sucesión ficticia dunha serie de mercantís, a descapitalización da mesma e a creación dunha empresa "limpa".

EMPRESAS E SINDICATOS FALSOS

Entre as empresas investigadas destaca tamén, por modus operandi, o caso dunha consultoría que supostamente estaba constituída por un despacho de avogados na Coruña. Con todo, os axentes puideron constatar que ningún deles o era realmente, senón que se dedicaban á constitución de empresas pantalla nas que se ían dando de alta os membros do grupo criminal, coa intención de obter ilicitamente prestacións por parte do SEPE.

Logo, mediante a constitución de falsos sindicatos ou asociacións de representación laboral, presentaban demandas no Xulgado do Social da Coruña para demandar ás empresas ficticias --creadas por eles mesmos-- por despedimentos improcedentes, falta de pagamentos de salarios e indemnizacións.

A Patronal non se presentaba nin á conciliación previa nin ante o Xulgado, conseguindo con iso unha sentenza condenatoria coa que posteriormente presentaban reclamación destas contías ao Fogasa, pechando deste xeito o círculo defraudatorio e obtendo o maior lucro ilícito posible. Así, esta empresa orixinou un prexuízo económico ás arcas públicas de 289.950,78 euros.

Unha vez confirmada a existencia destas irregularidades, coordináronse diferentes operativos que culminaron coa detención e investigación de 12 persoas por diferentes tipoloxías delituosas, entre as que destacan o delito contra a Seguridade Social (fraude de cotizacións), frustración na execución, fraude de prestacións, estafa procesual, usurpación de estado civil e pertenza a grupo criminal.