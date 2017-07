Os concellos coruñeses reciben 25 millóns de euros do Plan Único para sanear as economías municipais

Os concellos da provincia da Coruña recibirán este luns transferencias económicas da Deputación por un importe duns 25 millóns de euros, reunidos no Plan Único, que se destinarán ao financiamento do gasto corrente e á redución dos prazos de pagos a provedores.

Tal e como explicou o presidente da institución provincial, Valentín González Formoso, e como se indicou nunha nota de prensa, os fondos teñen o obxectivo de contribuír a mellorar a liquidez das arcas municipais, amortizar débedas a empresas, axilizar pagos de facturas e mellorar os servizos municipais.

Destes 25 millóns, 21,6 irán destinados aos gastos correntes dos 81 municipios que solicitaron fondos do Plan Único. Esta inxección contribuirá a financiar servizos municipais básicos como a recollida de lixos, a iluminación pública, a conservación de parques e camiños e o mantemento de escolas e outras prestacións.

Doutra banda, 24 municipios recibirán un total de tres millóns de euros para "pagar prioritariamente" as facturas que excedan máis de 90 días os prazos que establece a lexislación. Desta forma, búscase reducir o período medio de pago a provedores e que as empresas vexan reducidos os seus tempos de cobro antes de comezar novos investimentos.

Todos estes fondos supoñen o 35 por cento do total do Plan Único, que conta cun "orzamento histórico" de 71 millóns de euros, segundo informou González Formoso.

Dentro do plan, máis da metade do orzamento --o 56 por cento-- vai destinado a financiar 354 obras dos municipios da provincia, das cales as primeiras, en Oleiros e A Capela, con orzamentos de 800.000 e 180.000 euros respectivamente, xa saíron a licitación pública.