Sindicatos destacaron o seguimento "positivo" da folga en PSA Citroën de Vigo e pediron á empresa "diálogo" e "respecto" para os traballadores.

En cambio, a compañía asegurou que "se está traballando con normalidade" nos dous sistemas --o 1 e o 2--, aínda que recoñeceu, en declaracións a Europa Press, que prevé "unha lixeira perda de produción" debido "ao atraso na incorporación aos postos de traballo pola acción dos piquetes".

En declaracións a Europa Press, o representante sindical de CUT, Vítor Mariño, denunciou que a empresa puxese "trabas e dificultades" para que a convocatoria de folga deste sábado "non tivese éxito".

Por iso, indicou que na mañá deste sábado acudiu a inspección de traballo ao centro, polo que os representantes sindicais puidéronlle comunicar todas as "incidencias" detectadas.

Sobre as incidencias que se produciron este sábado pola mañá, o representante da CIG, Manuel Domínguez, denunciou en declaracións a Europa Press que empregados non vinculados á liña produtiva estean a ocupar postos na liña de produción, do mesmo xeito que traballadores que non teñen experiencia. Tamén censurou que se sacou a empregados doutros departamentos para ocupar a liña de produción.

A isto, engadiu o representante da CUT, súmanse os traballadores que a compañía "trouxo doutros centros de PSA" ou mesmo de "empresas subcontratadas", así como os empregados que saíron de traballar ás 22,00 horas para logo incorporarse, asegurou, ás 6,00 horas.

"A empresa fixo todo o posible para garantir que as liñas de produción fosen ocupadas, o problema é de que forma", lamentou o representante da CIG, quen volveu a facer fincapé en que non se trataba dos traballadores titulares.

"FALTA DE RESPECTO DA DIRECCIÓN"

Por iso, Manuel Domínguez cargou contra "a falta de respecto da dirección", que tomou a decisión de producir máis furgonetas sen aumentar, explicou, o número de traballadores na liña de produción. Este feito, denunciou, supón "un prexuízo" para a "saúde" dos empregados.

O representante da CUT explicou que o traballo na fábrica non arrincou ás 6,00 horas deste sábado e o da CIG sinalou que, ás 9,15 horas, a liña de montaxe do sistema 1 acumulaba case unha hora de perda de produción.

Este feito, indicou Vítor Mariño, ocasionou que a empresa producise "70 coches menos" dos que debería, así como que os automóbiles realizados teñan "deficiencias de calidade", o que os obriga, engadiu, a ser retocados posteriormente.

Así as cousas, o representante da CIG asegurou que as condicións de traballo de PSA Citroën Vigo parécense máis ás de "a antiga Citroën dos anos 80", a pesar de que a compañía, engadiu, sexa punteira no ámbito tecnolóxico. Por todo iso, convidou á compañía a que "reconsidere" o seu posicionamento e o seu "inmobilismo" e póñase a dialogar.

"CONFRONTACIÓN"

Pola súa banda, a empresa fixo fincapé en que hai "1.600 persoas" no centro de Vigo, en "unha xornada de traballo de carácter voluntario".

Así mesmo, lamentou que "se pretendeu, desde a confrontación, alterar o normal funcionamento" da fábrica.