"Ourense decide apoiar a Feijóo e Feijóo é presidente da Xunta". O líder do PP de Ourense e da Deputación, Manuel Baltar, reivindica o papel "decisivo" da formación provincial en cada cita coas urnas e dá por feito que, en 2020, volverá contribuír á vitoria do PPdeG cos seus bos resultados, con independencia de quen sexa o candidato do seu partido a presidir o Goberno galego.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en una entrevista | Fonte: Europa Press

"Nós, desde Ourense, estamos preparados para outorgar unha nova maioría absoluta ao candidato popular á Xunta en 2020, sexa Feijóo ou non sexa Feijóo", sentenciou, nunha entrevista concedida a Europa Press, na que subliñou que é o seu xefe de filas o que debe decidir se opta a presidir o Executivo autonómico por cuarta vez.

O que "está clarísimo", defendeu, é o apoio do PP ourensán a Feijóo. "Feijóo é ourensán, entrou no PP a través do comité executivo do PP de Ourense e é presidente da Xunta cun resultado na provincia en 2016 que non obtivo nunca ningunha formación: nove de 14 escanos", argumentou.

A continuación, salientou que o PP de Ourense "sempre foi decisivo", tanto con Feijóo "como con Manuel Fraga". "Ourense é decisivo sempre. Ourense decide apoiar a Feijóo e Feijóo é presidente da Xunta. E dígoo como o presidente provincial do partido con máis experiencia", esgrimiu, xa que, tras o recambio de 'baróns' populares provinciais, é o que máis tempo leva no cargo.

En todo caso, acerca de se, en vista dos seus bos resultados, ten en mente o salto á política galega se Feijóo finalmente decide non optar a un cuarto mandato, dá a entender que non. Así, lembrou que el xa estivo varios anos no plano autonómico e engadiu que "a verdadeira política é Ourense".

BERCE DE "POLÍTICOS DE NIVEL" DE TODAS AS FORMACIÓNS

Non en balde, erixiu a Ourense en berce de "políticos de nivel de todas as formacións". De feito, como primeiros exemplos sinalou ao exlíder do PSdeG Pachi Vázquez, conselleiro e dirixente "clave" no bipartito, e ao nacionalista Anxo Quintana, vicepresidente do goberno de coalición que dirixiu Emilio Pérez Touriño entre 2005 e 2009.

Do PP tamén situou ao propio Feijóo e ao xefe do Lexislativo, Miguel Santalices, entre os políticos ourensáns destacados. Ademais, preguntado sobre a limitación de mandatos, ratificou que non cre nela. Ao seu xuízo, os que deben "decidir" se un dirixente segue ou non son os cidadáns ou os militantes do partido, no caso dos cargos orgánicos.

Coas eleccións municipais de 2019 no punto de mira, Manuel Baltar puxo sobre a mesa o obxectivo de ter este ano aos candidatos de "todos" os concellos, tamén o da cidade. En canto ao papel do actual alcalde da capital, Jesús Vázquez, admite que gobernar en minoría non facilita a súa tarefa, pero cre que deu "estabilidade" ao Concello a pesar da súa "precariedade de apoios".

Sobre as voces que apuntan a falta de sintonía con Vázquez e a que este foi o candidato polo que apostou Feijóo, Baltar rexeitouno. "Fun eu quen propuxo a Jesús Vázquez. Eu, como presidente do partido en Ourense e eu, como membro do comité electoral galego validei esa decisión", recalcou, antes de defender, ao tempo, o respaldo que presta a Deputación ao Consistorio da cidade.

Ademais, á espera de que "máis pronto que tarde" se lexisle para que haxa elección directa dos presidentes de deputacións, el seguirá actuando coma se xa fose así, polo que o PP ourensán volverá presentar "un candidato á Deputación e un programa" para a institución provincial, un paso que "non dá ninguén máis".

"NO MELLOR MOMENTO ECONÓMICO DA SÚA HISTORIA"

Apenas superado o ecuador do actual mandato, Baltar mostrouse satisfeito coa súa xestión na Deputación e o protagonismo adquirido mesmo no ámbito estatal con recoñecementos en áreas como "a transparencia" ou "o modelo de contratación pública" da institución provincial. Tamén pola presenza en organismos como a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Cinco anos despois de tomar o bastón de mando de mans do seu antecesor, José Luis Baltar, que, ademais, é o seu pai, o dirixente ourensán proclamou que a Deputación está "no mellor momento económico dos seus 180 anos de historia" e ratificou a súa intención de finalizar o actual mandato "con cero débeda".

Preguntado acerca de se dá por logrado que a institución non se identifique co caciquismo no imaxinario popular, replicou que non dedica "nin unha milésima de segundo" a pensar nestas cuestións. E en canto a se lle pesa o seu apelido, tampouco lle preocupa. "Outros se apelidarán González e Silva, pero os resultados están á vista. A miña vocación política está fóra de toda dúbida e teño un equipo magnífico na Deputación e no partido", defendeu.

Neste sentido, sobre o feito de que o alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, investigado nunha operación contra a fraude en cursos de formación, siga como xefe de servizo de Recursos Humanos na institución provincial, Baltar replicou que "non se trata de mantelo ou non", senón que "é un posto por concurso".

"O que eu fixen é nomear a unha directora xeral de Persoal. E nestes cinco anos reduciuse en máis dun 35 por cento o número de traballadores, o que repercutiu na situación económica da institución", indicou, antes de remarcar, xa arquivado o caso, que "desde o minuto un" dixo que a denuncia dunha muller que lle atribuía suposto acoso sexual "era unha absoluta falsidade".

"Eu a explicación deina no minuto un. Dixen que era unha falsidade e que era a Xustiza a que tiña que actuar", resolveu.

"CRISE BRUTAL DE FALTA DE LIDERADO"

Aínda que fala cunha vintena de alcaldes "todos os días", Baltar recoñeceu que non lle consta ningún contacto para fusións de concellos na provincia, pero sinala que tamén está a vía de "cooperar" para prestar servizos. E á actitude global da Xunta con Ourense, outórgalle "un notable".

Considera que as relacións entre Deputación e Xunta son "excelentes" e dá por feito que, neste mandato de Feijóo, farase o parque acuático en Monterrei e tamén se impulsará o "gran hotel balneario", ambas infraestruturas comprometidas durante a última campaña electoral.

"Traballando por e para Ourense todos os días", aludiu ao "retorno positivo" das misións comerciais encamiñadas a reunir a empresarios ourensáns e estadounidenses --a segunda acaba de celebrarse--. Tamén destacou a visita do presidente de Waterkeeper Alliance, Robert Kennedy Jr., que "dá proxección" á provincia.

Sobre os reproches da oposición a esta visita, que foi "gratis", e ás misións comerciais, minimizounos, crítico con quen emprega só "o medidor economicista". Seguidor da política norteamericana --acudiu á Convención Demócrata de Philadelphia--, lamentou a "crise de liderado brutal" que, ao seu xuízo vive a política galega, e que enfoca nos seus rivais políticos.

"Hoxe en día en Galicia está o PPdeG e despois non hai nada, só descualificacións", concluíu.