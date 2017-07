Medio Ambiente e Sogama lanzan un decálogo para mellorar a xestión dos residuos durante as vacacións

A Consellería de Medio Ambiente e Sogama publicaron un decálogo para mellorar a xestión dos residuos durante as vacacións. Conscientes dos cambios de hábitos e da situación de 'relax' asociada á tempada estival, o departamento autonómico, en colaboración coa entidade con sede en Cerceda (A Coruña), propoñen 10 fórmulas para "non baixar a garda, seguir reducindo os residuos e incrementar as cotas de reciclaxe".

Trátase, segundo indicou a Xunta nun comunicado, de "sinxelas recomendacións" para que a xestión sustentable do refugallo viaxe cos cidadáns e fágase efectiva en calquera parte do mundo na que se atopen.

Deste xeito, o decálogo comeza coa oportunidade que nos ofrece o tempo libre para baleirar armarios e caixóns e facer provisión do inservible para despois depositalo nos puntos de recollida apropiados.

Así mesmo, incídese na necesidade de pór freo ao usar e tirar, tan habitual nos 'picnics', comidas na praia e merendas no campo. Isto pódese lograr substituíndo as vaixelas de plástico pola súa versión reutilizable (louza, cristal, aceiro, etc.) e con longa vida.

A loita contra o abandono de residuos en contornas naturais, e que se acrecenta no verán debido a unha climatoloxía máis benévola para gozar de actividades ao aire libre, debe estar tamén moi presente, do mesmo xeito que o debe estar a recollida selectiva.

O autocompostaje eríxese igualmente nunha "magnífica solución" para o tratamento da materia orgánica. As vivendas con xardín e horto constitúen o "escenario idóneo", indicou a Xunta, para elaborar abono de alta calidade a partir dos residuos orgánicos e utilizalo de novo como fertilizante natural.

Estas son algunhas das medidas que propón o decálogo lanzado pola Consellería de Medio Ambiente e por Sogama.