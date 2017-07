Oza-Cesuras (A Coruña) honra ao garda civil natural deste municipio asasinado no atentado de Irixoa en 1989

Desde a mañá deste sábado día 15 de xullo, a rúa que une a praza do Concello coruñés de Oza-Cesuras co colexio público Oza dos Ríos e a Escola Municipal de Música leva o nome de 'Garda Civil Benedicto García Ruzo', o garda civil natural de Oza asasinado o atentado de Irixoa de 1989 perpetrado polo Exército Gerrilheiro do Povo Galego Ceive.

Homenaxe ao garda civil asasinado o atentado de Irixoa en 1989 | Fonte: Europa Press

Ás 11.00 horas deste sábado comezou a homenaxe coa lectura do acordo plenario do Concello de Oza-Cesuras no que se recollía a vontade da corporación municipal de render homenaxe ao membro da Benemérita morto en acto de servizo, segundo indicou o propio Consistorio nun comunicado.

Tras a lectura, a viúva, María Teresa Senlle, acompañada do alcalde do municipio, Pablo González Cacheiro, descubriu a placa que desde este sábado 15 de xullo lembrará a este servidor público nado na parroquia de Bandoxa.

O alcalde tomou a palabra a continuación e lembrou o tráxico asasinato e o tres décadas de dor da familia. González Cacheiro dixo que "só a Lei é a ferramenta válida para reparar a dignidade das vítimas". "A memoria é o legado que nos queda do seu paso polas nosas vidas. Por iso pido dignidade, memoria para as vítimas do terrorismo e a severa aplicación da Lei aos terroristas", subliñou.

A continuación, tomou a palabra o coronel Francisco Javier Jambrina, actual xefe da Comandancia na Coruña, quen destacou a "dureza" do terrorismo que "levou por diante a vida de moitos membros da Garda Civil", así como doutros corpos de seguridade do Estado, de militares e de políticos. O coronel tamén lembrou que García Ruzo fora homenaxeado no seu día polo propio Corpo coa Cruz de Ouro ao Mérito da Garda Civil e co emprego de Cabo Honorario a título póstumo.

Pechou a quenda de intervencións o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán, agradecendo ao Ayuntamienti de Oza-Cesuras que fose o primeiro Consistorio en recoller o interese da Comandancia da Garda Civil na Coruña para que se celebren actos en honra de membros do Instituto Armado vítimas do terrorismo.

A filla de Benedicto García Ruzo, Carmen María, tomou tamén a palabra para agradecer emocionada ás autoridades e aos veciños a súa presenza no acto en recordo ao seu pai.

ASISTENTES

Ata Oza-Cesura desprazáronse este sábado pola mañá para acudir á homenaxe o presidente do Consello de Estado, José Manuel Romay Beccaría; o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán; o secretario de organización da Garda Civil, Manuel Piñeiro; o inspector xefe da Policía Autonómica dá Coruña, Antonio Nieto; e o capitán de navío, Jaime da Ponte, en representación do almirante xefe do Arsenal, Francisco Javier Romeu.

Mentres, en representación do coronel comandante Militar da Coruña, Manuel Luís Arjonilla, acudiu o coronel comandante accidental Enrique Richard, o delegado Defensa en Galicia, Juan Carlos Sancha.

A Xunta de Galicia estivo representada pola conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, e polo delegado na provincia, Ovidio Rodeiro.

A Asociación de Vítimas do Terrorismo estivo representada polo seu presidente, Alfonso Sánchez Rodrigo. Tamén acudiron os alcaldes de Irixoa, Betanzos, Coirós, Mesía e Miño. Un nutrido grupo de veciños seguiron os actos desde a praza do Concello.