As teses políticas de Villares impóñense ás de Beiras no plenario de En Marea

As teses políticas defendidas polo portavoz de En Marea, Luís Villares, impuxéronse ao documento presentado pola liña crítica coa dirección da formación rupturista e que contaba co apoio do histórico dirixente nacionalista, Xosé Manuel Beiras.

Villares e Beiras

O plenario que En Marea celebra este sábado en Santiago, dominado polos reproches e críticas entre distintos intervenientes, aprobou o documento político presentado pola liña oficial, encabezada polo portavoz da formación rupturista, ao que se lle engadiron unha serie de emendas.

Con todo, a emenda á totalidade do documento oficialista, impulsada polo sector crítico 'Recuperar En Marea', foi rexeitada por unha diferenza de 40 votos. A intención de Villares era integrar as propostas dos críticos nun único documento que fose sometido a votación, algo que foi rexeitado por estes.

