O tráfico volve á normalidade en Vigo tras unha colisión que ocasionou retencións de ata catro quilómetros

O tráfico volveu á normalidade en Vigo sobre as 15,00 horas deste sábado despois de que se chegasen a producir retencións de ata catro quilómetros debido a un accidente de tráfico en Rande, concretamente unha colisión.

En concreto, dita colisión tivo lugar en Rande e provocou retencións de ata catro quilómetros na AP-9, concretamente en sentido Pontevedra.

Este feito provocou que as distintas saídas de Vigo estivesen "colapsadas", ata o punto de que o tráfico estivo detido nas entradas de Guixar, Lepanto, San Lorenzo e Buenos Aires.

No entanto, tal e como indicaron desde a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) a Europa Press, xa non hai retencións desde as 15,00 horas e xa están todos os carrís operativos.

Dous foron os principais motivos das retencións: que só estivese operativo un carril debido ao accidente de tráfico e que moitas persoas collesen o coche este sábado pola mañá para dirixirse á praia. E é que o sur de Pontevedra rexistra temperaturas iguais ou superiores aos 34 graos.