A Xunta retira máis de 4.800 niños de avespa velutina na primeira metade de 2017. En concreto, foi na comisión de seguimento do plan de loita contra esta avespa, celebrado este sábado en San Caetano, onde se deu a coñecer o número total de niños de avespa velutina retirados no primeiro semestre de 2017, que ascenderon a 4.812.

Niño de avespa asiática | Fonte: Europa Press

A esta reunión asistiron a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo; o director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor; a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz; un representante da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e técnicos especialistas na materia.

Desde que comezou esta loita o pasado ano, segundo recóllese nun comunicado da Xunta, distribuíronse 445 equipos de protección e 110 pértegas a persoal municipal, grupos de emerxencia supramunicipais, bombeiros e persoal das consellerías participantes. Ademais, os apicultores recibiron un total de 10.800 trampas para acabar con esta avespa.

En canto á divulgación e información, distribuíronse 60.000 folletos e 1.700 carteis informativos polos centros de atención primaria, as oficinas comarcais da Consellería do Medio Rural, distritos forestais, unidades de emerxencia e as asociacións apícolas.

No que respecta á distribución provincial, na Coruña retiráronse un total de 3.056 niños; seguida de Pontevedra, con 1.398; Lugo, con 300; e Ourense, que é o territorio menos afectado por esta avespa, con 58.

A próxima comisión de seguimento da avespa velutina realizarase despois do verán, na segunda quincena de setembro. A esta comisión tamén asistirán o grupo de investigación creado pola Xunta e representantes das asociacións de apicultores de Galicia.