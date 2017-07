Recuperar En Marea considera “negativo” o resultado do plenario e fala de “división case á metade"

Un dos portavoces do sector crítico de En Marea, Rafa Dopico, considerou este sábado "negativo" o resultado do plenario celebrado este sábado pola organización rupturista, tendo en conta que evidencia "unha división practicamente á metade" nas principais teses a debate.

Rafa Dopico, secretario de Organización de Anova | Fonte: Anova

En concreto, o sector oficialista, capitaneado por Luís Villares, logrou sacar adiante todos os seus postulados con, aproximadamente, un 55 por cento das case 500 persoas que acudiron ata o Palacio de Congresos da capital galega.

Por tanto, para Rafa Dopico, "as sensacións non son boas" pero "non" polos votos que cultivaron as súas propostas, senón por "como queda a foto deste espazo".

De feito, unha das primeiras cuestións que sinalou é que "hai un ano" En Marea reuniu en Vigo a unhas 1.000 persoas, mentres a xornada deste sábado non logrou alcanzar a metade desa cifra. "Hai unha crecente desmobilización", detectou.

A iso sumou "o baleirado" e "a despolitización" que trouxeron a organización ata o punto en que se atopa. "A política da coordinadora supuxo baleirar o espazo, reconvertelo nunha cousa distinta... e co apoio de pouco máis de 200 persoas", criticou.

Así é que rexeitou subscribir que Villares sae reforzado desta asemblea. E é que das 8.000 persoas que o arrouparon para ser candidato, "hoxe quedan 240".

"FRACTURA"

A partir de agora, o grupo do que forma parte, como avanzou, "analizará o resultado e tomará decisións democráticas". "Desde logo, non imos desistir de construír un amplo, plural, mestizo, horizontal e democrático que aposte pola ruptura democrática que necesita o país", sentenciou Dopico.

En canto á participación de varios integrantes de 'Recuperar En Marea' no Consello, descartou que vaian ser un impedimento para o seu funcionamento ordinario porque ese órgano "hai tempo" que mostra "graves carencias". "Non ten capacidade para o que necesita o espazo, que é resetearse e volver empezar", finalizou.