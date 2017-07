Activo un incendio forestal na parroquia de Feces de Cima, en Verín (Ourense)

A Consellería do Medio Rural informa dun lume rexistrado no Concello ourensán de Verín, parroquia de Feces de Cima, que segundo as primeiras estimacións afecta a máis de 20 hectáreas.

Este incendio comezou ás 17,15 horas aproximadamente e no seu control traballan un técnico, sete axentes, 13 brigadas, cinco motobombas, unha pa, seis helicópteros e catro avións.

A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.