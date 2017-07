O portavoz de En Marea, Luís Villares, asegurou que do plenario deste sábado non saen "perdedores nin gañadores", á vez que negou que exista unha "fractura de calado" no seo da formación rupturista. "Gañou a democracia interna, o dereito á palabra e o dereito á expresión", remarcou.

Villares compareceu ante os medios logo de ser debatidos os principais puntos da orde do día do plenario que a formación rupturista celebrou este sábado en Santiago e nos que todas as teses impulsadas pola liña oficial impuxéronse ás do sector crítico.

Así, as propostas da coordinadora son as que saíron adiante, tanto no relativo ao documento político, como na configuración dos órganos de dirección e a carta financeira. Respecto diso, Villares valorou os "debates intensos" celebrados ao longo dun día no que, na súa opinión, "non hai perdedores".

"Non hai gañadores nin perdedores. Todos gañamos na posta en común de ideas e todos gañamos na medida en que cremos nun proxecto que ten que saír adiante", incidiu, para engadir que "cando hai votacións axustadas" existe a necesidade de "chegar a acordos esenciais" que "permitan seguir avanzando".

O PP: "ÚNICO PERDEDOR"

A continuación, sinalou ao PP como o único "perdedor" da xornada deste sábado, porque En Marea sae do plenario "cun proxecto máis cohesionado".

Para Villares, non existe unha "fractura de calado" na formación rupturista a pesar de que ao longo do sábado, os principais debates hanse polarizado ao redor da liña próxima á dirección e os coñecidos como críticos, molestos con Villares tras a elección da coordinadora o pasado mes de abril.

"O debate lévanos a concluír que a pluralidade interna, que sumaba, segue totalmente presente", incidiu. No entanto, chamou a atopar "puntos de encontro" e "aparcar as diferenzas" entre as diferentes vertentes de En Marea.

"A REGRA DA MAIORÍA"

A continuación, o portavoz apuntou a necesidade de "cultivar os puntos en común" e "aparcar" as cuestións nas que discrepan as sensibilidades do espazo de confluencia "porque esa foi a razón pola que os partidos políticos que impulsaron En Marea puidéronse pór de acordo".

"Se cada un deles tentase impor o 100 por 100 do seu ideario sería imposible o espazo de unidade popular. A unidade popular non é a regra da maioría, é a regra de consensos", concluíu antes de engadir que "o 90% das cuestións" seguen sendo "comúns".