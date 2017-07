Luís Villares afianza o seu liderado nunha asemblea sen Noriega e Ferreiro que deixa En Marea fracturada

O afianzamento do liderado de Luís Villares á fronte de En Marea e a fractura do partido instrumental son as dúas consecuencias máis evidentes da asemblea celebrada este sábado, á que non asistiron os alcaldes de Santiago e A Coruña, Martiño Noriega e Xulio Ferreiro, facendo máis visible o seu distanciamento coa actual dirección.

Algo similar ocorreu co veterano nacionalista Xosé Manuel Beiras, quen en días pasados chegou a avalar publicamente una das emendas presentadas polo sector crítico con Villares: a relativa ao modelo de partido, pois, en palabras de Antón Dobao (Anova), a coordinadora está a converter En Marea nunha formación "tradicional".

Ao longo da mañá deste sábado, quen fose un dos seus principais valedores xesticulaba desde o seu asento, visiblemente molesto ante as apelacións ao consenso do maxistrado en excedencia. Ata o punto de que tratou de darlle a réplica, cuestión que lle foi denegada ao non solicitala seguindo o regulamento da asemblea.

Unha vez materializada a votación deste punto, a primeira das teses nas que se impuxo a visión do sector oficialista, Xosé Manuel Beiras abandonou o plenario e xa non acudiu á sesión da tarde. Quedaban por debaterse, entre outras cuestións, a carta financeira de En Marea e a continuidade de Villares como portavoz orgánico.

O DEBATE NON SE PECHA

Aínda que o equipo que capitanea o lucense resultou vencedor --un termo refugado por el mesmo, do mesmo xeito que o de perdedor-- en todos estes debates, a marxe polo que o fixo foi axustado, en torno ao 55 por cento das menos de 500 persoas que se achegaron ata o Palacio de Congresos da capital galega.

Este aspecto é o que utilizan os críticos para advertir de que o debate non está pechado e de que non desistirán á hora de tentar construír un espazo "amplo, plural e democrático"; mentres as apelacións de Villares céntranse en "cultivar os puntos en común" e "aparcar" as cuestións nas que existen discrepancias.

Con todo, na súa contorna son conscientes da gravidade da fractura aberta e, aínda que resaltan que se trata da segunda vez que Villares salva a proba sobre o seu liderado, nesta ocasión son moitas as feridas pendentes de restañar.

E é que as críticas abarcan o modelo de partido polo que conduce En Marea, cos municipalistas coruñeses alertando das similitudes co PSdeG --"a coordinadora converteuse nunha executiva e a portavocía, nunha secretaría xeral"--; e coas súas propostas sobre os soldos que perciben os cargos públicos.

Ao longo desta xornada, acordouse subir estes salarios de 2.100 euros mensuais ata os 3.000 e bloqueouse a petición do sector crítico (que baixo o epígrafe 'Recuperar En Marea' agrupa parte de Anova, Podemos, Esquerda Unida e Marea Atlántica) de fixar soldos para certos cargos orgánicos.

RENDICIÓN DE CONTAS

Outros aspectos que se abordaron neste plenario son o traballo da coordinadora e dos deputados no Parlamento e o Congreso, labores que foron referendadas pola maioría dos asistentes.

Así mesmo, En Marea fixou a súa posición en contra da maternidade subrogada e sacou adiante tamén a súa postura sobre o financiamento autonómico.