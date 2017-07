Os venezolanos residentes en Galicia, do mesmo xeito que os seus compatriotas que viven en Venezuela e no resto do mundo, están chamados este domingo 16 de xullo a acudir ás urnas para participar nun acto "de desobediencia civil sen precedentes" que organiza a Asemblea Nacional de Venezuela, onde a oposición ten maioría.

Nesta consulta, tal e como explicou, en declaracións a Europa Press, o presidente da Asociación Sociocultural de Venezolanos en Santiago (Avesanti) e portavoz da comunidade venezolana en Galicia, Javier Salgas, anímase aos venezolanos a rexeitar a decisión do presidente Nicolás Maduro de formar unha Asemblea Constituínte co obxectivo de elaborar unha nova Carta Magna.

Segundo indica nun comunicado a comunidade de venezolanos en Galicia, o plebiscito deste domingo ampárase nos artigos 5, 70, 71, 333 e 350 da Constitución vixente no país, a pesar de non estar controlado polo Consello Nacional Electoral, dominado polo Goberno madurista.

O acto ten como obxectivo, tal e como se indica no comunicado, rexeitar a formación dunha Asemblea Constituínte cuxos candidatos serían elixidos, "de maneira unilateral e irregular", polo propio Nicolás Maduro. Tamén pretende pedir ás forzas armadas e aos demais poderes públicos que "restitúan" a orde da Constitución de 1999 e realicen eleccións "libres e transparentes".

O dereito a voto poderá exercerse en Galicia, segundo se indica neste comunicado, na cidade das Burgas e nos municipios ourensáns de Celanova e O Carballiño; nos concellos pontevedreses da Estrada, Vigo, Vilagarcía de Arousa e na propia capital provincial; nas cidades da Coruña e Santiago, así como nos municipios de Bertamiráns e Milladoiro; e na cidade de Lugo.

A maiores, a formación política Ciudadanos Galicia estará presente no plebiscito como "observador internacional", segundo informou o propio partido nun comunicado. O seu obxectivo é "garantir e testemuñar a transparencia" dos comicios.

VENEZOLANOS EN GALICIA

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), residen en Galicia uns 4.400 venezolanos dos máis de 68.000 de todo o territorio español. Desta forma, esta rexión convértese na quinta en acollida de inmigrantes de Venezuela, que conta con comunidades importantes en Madrid e en Canarias.

Xunto a esta última, Galicia é a autonomía da que emigraron máis persoas a este país iberoamericano no século pasado. Segundo o INE, 180.000 españois residen en Venezuela actualmente, dos cales, de acordo co Instituto Galego de Estatística (IGE), 44.000 son galegos --ademais das súas familias--, que ven afectados por unha situación política que provoca o seu retorno paulatino.

Javier Salgas, portavoz da comunidade venezolana en Galicia, considera que esta comunidade mantén un "vínculo innegable" con Venezuela. O portavoz, en declaracións a Europa Press, apelou ao "sentimento de patria" dos millóns de compatriotas emigrados para parar a un Goberno que "está a destruír o país completamente".

O representante anima a todos os seus compatriotas a rexeitar a Asemblea Constituínte "ilegal" que "non vai representar a todos os venezolanos", xa que vai encamiñada, sostén, a "eliminar a oposición", actualmente maioritaria na cámara.

En canto á participación no plebiscito, Javier Salgas prevé que, tanto en Galicia como no resto do mundo, os dous millóns de venezolanos emigrados acudirán a votar "de forma masiva", movidos, en primeiro lugar, "por un sentimento de patria", xa que "non esquecen de onde proveñen", ademais do feito, engadiu, de que a maioría aínda teñen familiares en Venezuela.

VENEZUELA DESDE O EXTERIOR

En palabras de Javier Salgas, a situación no país "deteriórase a cada hora na política e na sociedade", xa que, segundo a Enquisa de Condicións de Vida de Venezuela, á que o propio Javier Salgas referiuse, "tres cuartas partes" da poboación venezolana perdeu, de media, "oito quilos" durante o pasado 2016.

O portavoz afirma que isto se debe a unha crise, da que destaca a "escaseza de alimentos e de medicamentos", ademais doutros sectores resentidos, como o do petróleo.

Entre as causas da crise, culpa ao modelo político e económico "estatista, centralizado e populista", que comezou xa, lembrou, na expropiación de empresas e terras por parte do Goberno de Hugo Chávez.

Deste xeito, sostén que "o modelo político do Goberno" provoca, coa "crise" e coa "forte represión" exercida sobre a poboación, "máis de 20.000 mortes ao ano", o cal, subliñou, "irrespeta os dereitos humanos".

"Non só a oposición tradicional, senón que tamén a sociedade rexeita o madurismo", puntualiza Javier Salgas. Un madurismo, matizou, que difire do chavismo, que, opinou, "tiña cousas boas" e "era un réxime menos ditatorial", a pesar da súa "asociación e dependencia de Cuba", concluíu.