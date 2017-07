Controlado o incendio de Verín (Ourense), que afecta a unhas 100 hectáreas

O incendio forestal que desde a tarde do pasado sábado afecta o municipio ourensán de Verín permanece baixo control desde as 09,00 horas deste domingo, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

As lapas, estabilizadas desde última hora do sábado, concéntranse na parroquia de Feces de Cima e, segundo as últimas estimacións, calcinaron xa unhas 100 hectáreas, a maior parte delas de terreo raso.

Nas tarefas de control deste incendio participaron un técnico, nove axentes, 18 brigadas, seis motobombas, dúas pas e medios áereos.