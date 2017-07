Pór en marcha iniciativas que "eviten guetos" e chegar ao conxunto familiar son os grandes retos que se marcan as entidades sociais á hora de atender en Galicia a nenos en situación de vulnerabilidade durante o verán, dado o aumento das necesidades polo peche dos comedores escolares.

Así, distintas entidades que traballan neste ámbito apostan por medidas como as axudas directas que beneficien ao núcleo familiar no seu conxunto ou por actividades de verán nas que, evitando discriminalos, poidan participar aqueles nenos en situación de exclusión para garantir que as súas necesidades alimenticias estean cubertas.

É o caso da Federación Galega de Bancos de Alimentos (Fegaban), que durante o verán mantén activo un convenio coa Consellería de Política Social e a Federación Galega de Municipios e Provincias para facilitar alimentos que "permitan liquidar" a falta de comedores escolares.

En declaracións a Europa Press, o presidente de Fegaban, José Pita, lembrou que a situación destas familias é "moi grave" e apostou por "ser coherentes" co tipo de axuda prestada e evitar "facer guetos". "Ou se abre para todos, ou non se abre para ninguén", considerou.

Por iso, desde o seu punto de vista e da entidade que representa, o modelo de apertura de comedores escolares en época de verán como se realizou outros anos non é o máis adecuado. En contraposición, a Federación aposta polas axudas directas ás familias en situación de vulnerabilidade.

"Se os nenos non comen, tampouco comerán os seus pais nin os seus irmáns maiores", dixo José Pita, que eloxiou as vantaxes dun modelo que, en colaboración cos servizos sociais locais, entrega alimentos directamente á unidade familiar que o necesite e non perciba axudas deste tipo. "Os concellos, segundo os seus datos, reclámano, e o Banco de Alimentos mándallo con nomes e apelidos", dixo.

Ademais de favorecer a "toda a contorna familiar" de forma "global", José Pita cre que este modelo "normaliza" a situación destes nenos, que poden comer nos seus propios domicilios e con "a comida de mamá". "Con abrir os comedores non solucionamos o tema", resumiu.

MÁIS DE 12.000 NENOS AO MES

Nesta mesma sintonía atópase a Fundación Amigos de Galicia, que acelera a súa maquinaria para suplir as necesidades deste colectivo tamén coa chegada do verán.

En declaracións a Europa Press, esta entidade cifrou en máis de 12.500 a media de nenos en situación de vulnerabilidade que atenderán mensualmente durante o verán, dos que 275 están nunha situación "moi grave".

Para iso, contan con achegas empresariais e particulares de alimentos e fondos económicos, grazas aos que prestarán un servizo de entrega directa de alimentos ás familias necesitadas. Este tipo de achegas, que se realizan todo o ano, increméntanse en época estival a raíz do cesamento dos comedores.

Un dos produtos máis demandados polos usuarios deste tipo de axudas, apunta a Fundación, é o leite, esencial para os escolares. O volume de persoas asistidas, lembran, fai necesarios 2.831.040 litros de leite ao ano.

Dentro destas propostas, a Fundación destacou os máis de 7.700 euros recadados durante o Curro Solidario da Rapa das Bestas de Sabucedo, que este ano foi destinado integramente á entidade e permitirá atender a nenos con necesidades da zona e ás súas familias.

OUTRAS INICIATIVAS

Ademais das axudas directas, numerosos concellos en Galicia organizarán durante estes meses actividades, como campamentos lúdicos, nos que, ademais de favorecer a convivencia dos nenos, prestaráselles apoio alimenticio que será gratuíto para aquelas familias que o necesiten.

Así ocorre en zonas como A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Ourense ou Lugo, así como localidades máis pequenas, como é o caso de Sada, Caldas, Arteixo ou Marín. A estas iniciativas súmanse os programas municipais de emerxencia social, que tamén traballan con familias que fan uso dos servizos sociais, aínda que sempre desde unha perspectiva "integradora".

No caso de Santiago de Compostela, onde se pon en marcha actividades de conciliación como campamentos urbanos, onde poderán participar nenos en situación de vulnerabilidade. Ademais, as familias deste colectivo con polo menos dous menores ao seu cargo terán distintas actividades de verán, como a utilización das piscinas de Sar desde o 24 de xuño, que beneficiará a 100 familias.

Finalmente, fontes municipais confirmaron que para este curso outorgáronse 340 bolsas de comedor por escaseza de recursos --716 bolsas en todas as modalidades municipais--. A cifra deste tipo de axudas viuse incrementada notablemente no concello compostelán desde as 128 do curso 2013/2014.