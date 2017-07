"Creo que a elección directa sería básica, porque unha parte da imaxe das deputacións como órganos prescindibles é que a xente non decide sobre elas". Quen o di é o socialista Valentín González Formoso, presidente da institución provincial da Coruña dende hai dous anos e defensor non tanto da entidade en si como das funcións que presta e da importancia que ten para os municipios.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso | Fonte: Europa Press

De feito, nunha entrevista concedida a Europa Press, rexeita "o simplismo" de formular a súa supresión, pensando en que departamento prestará "con garantías" os seus servizos e amparándose nunha eficiencia económica que, asegura, non é tal. "Non me vale o discurso populista de Ciudadanos de que aforramos 8.000 millóns de euros, porque non se aforra practicamente nada. Salvo que se queira despedir á xente, pero entón é outro modelo de país", advirte.

Tampouco comparte a postura do BNG, o seu socio de goberno e co que mantén unha relación "inmellorable", en contra da existencia destes entes, pero non constitúe un problema para Formoso. E é que, como sostén, os nacionalistas coinciden "ao 100%" cos socialistas na relevancia de atender as necesidades dos concellos "máis aló de apriorismos" sobre a arquitectura institucional.

Sobre ese deseño reflexiona, coas deputacións no centro, cando sinala que "algo vai mal" nun "país que está máis preocupado de ir ver ao rei coa camisa por fóra que de sentar a deseñar unha administración eficiente ao servizo dos cidadáns". Así, cuestiona que acudan "oito institucións para prestar a mesma función" cando se produce un accidente ambiental e, dende A Coruña, que teña que haber "unha delegación do goberno a 500 metros dunha subdelegación".

Estas e outras "moitísimas" cousas, reivindica, hai que modificalas. "Pero se damos máis importancia á imaxe, á estética e aos eslóganes que ao fondo é que algo está a funcionar mal", xulga, mentres fai fincapié en que entre as cuestións que deberían ser sometidas a reforma está o sistema de designación dos deputados provinciais. "Habería que debater a fórmula de elección directa dentro do deseño da institución, xunto coas funcións a preservar", concreta.

"EXPERIENCIA IMPRESIONANTE"

Tras 10 anos á fronte da alcaldía do seu pobo, As Pontes, subliña a "experiencia no persoal impresionante" de liderar a Deputación da Coruña. "Transfórmache como xestor público", salienta, para pór en valor o cambio no "xeito de gobernar" que imprimiu ao organismo o equipo PSOE-BNG que capitanea.

A modo de exemplo alude ao plan único, polo que se invisten 71 millóns de euros na provincia tanto en servizos públicos como nas cuestións que deciden os propios concellos. "Pasamos de inaugurar campos de herba artificial a financiar nóminas de profesores de escolas infantís municipais ou do servizo de axuda a domicilio para atender aos maiores", destaca, partidario de que a deputación "ceda protagonismo" en favor da "autonomía" local.

En paralelo, esta entidade financia a débeda dos concellos "a custo cero", o que suporá que este mandato acabe con "todos" os concellos da provincia, "salvo un", saneados en canto ao seu pago a provedores, e cunha débeda bancaria "enormemente reducida".

O plan de emprego que chegará a 3.000 persoas é a outra pata do seu proxecto, e abarca financiamento de persoal municipal, apoio a emprendedores e axudas ás empresas que queiran contratar. A institución, como explica, achega o 75 por cento do custo da persoa que seleccione cada compañía, unha vía pensada para que eses traballadores sigan no seu posto ao terminar o subsidio. "É unha liña na que temos moita esperanza", resalta.

RELACIÓN COA XUNTA

No lado oposto, lamenta o ritmo que marca a burocracia á "recuperación" do servizo público de bombeiros e á cesión á universidade herculina dunha residencia pública para estudantes. Tamén denuncia a falta de "responsabilidade" da Consellería de Educación ao non asumir os dous institutos que actualmente xestiona a deputación, a pesar de que esta comprométese a seguir financiando o seu custo.

En cambio, saúda "a vontade" da Consellería de Política Social de recibir dous centros de menores que se atopan na mesma situación, o que, apostila, "é unha anomalía", dado que as competencias son autonómicas. "Creo que chegaremos a algún tipo de acordo", valora González Formoso.

A nivel xeral, cualifica a súa relación coa Xunta de "boa, correcta", a pesar de "desacordos" en certas decisións; e non ten a "percepción" de que se produzan dificultades por ter unha cor política distinta. Con todo, as diferenzas ideolóxicas, agrega, levan a que materializar proxectos como os mencionados sexa "máis complexo".

FÓRA DO PLANO AUTONÓMICO

Nun momento en que está a ter un papel preponderante no combate contra a decisión da Xunta de pechar centros educativos, descarta postularse para dar a batalla a Feijóo no plano autonómico. "Para nada", sentenza, non só porque no seu partido, o PSdeG, haxa "xente con moitísima máis valía e capacidade", senón tamén porque quedan polo menos "dous anos" de "contrato" co seu pobo e coa provincia.

A partir de aí, en 2019, reflexionará sobre o seu futuro tanto a nivel persoal como na súa agrupación, sen perder de vista que a limitación de mandatos "non é unha mala política". "É verdade que polo camiño pérdense bos alcaldes, pero probablemente gáñanse xestores para outras institucións públicas", aduce.

Ao fío da elección do novo líder do PSdeG, declina apuntar nomes, pero avanza que "nos próximos días" iranse coñecendo. Tampouco animou a ninguén a dar o paso. "O único, desanimeime a min mesmo", chancea.

Neste escenario, sobre as posibilidades de José Ramón Gómez Besteiro de volver liderar a organización, dá por feito que "sempre" se contará con el unha vez solvente as frontes xudiciais que mantén abertas, pero esgrime que o PSOE "mira sempre para o futuro" e "non mira para atrás salvo para respectar o pasado".

A partir de agora, razoa, o partido porá en marcha os seus procesos de primarias e congreso, dos que sairá unha nova dirección "que seguro vai estar inxectada de ilusión". A mesma que, desde a súa óptica, representa Pedro Sánchez e que levará ao PSOE a "ser alternativa de goberno" na medida en que sexa "capaz de propor alternativas cribles con cantidades económicas ó lado de cada proposta".

CANDO SE DIMITE?

Despois de abordar a situación de Besteiro, González Formoso móstrase favorable a "un criterio regulado publicamente" que marque cando un cargo público "debe ceder o seu posto" por mor dunha investigación xudicial. Sobre todo, profunda, nun momento no que se está vivindo "un vórtice curioso" con respecto a iso.

De non facelo, como alerta o socialista, as imputacións converteranse "nunha arma poderosísima para apartar" a un adversario político. "Hai que racionalizar", argumenta.

E é que, ao seu entender, nun sistema tan "garantista" como o español "é moi fácil que se produza unha imputación", un momento procesual durante o cal se investigan feitos denunciados cunha mínima base. "Outra cousa é unha condena, que só se produce cando hai probas", resolve.