Os ritmos africanos do ganés Pat Thomas pechan o primeiro fin de semana das Festas do Apóstolo

O ganés Pat Thomas, unha das figuras de referencia do afrobeat e a 'world music', será o protagonista dos concertos deste domingo nas Festas do Apóstolo, que pechan o seu primeiro fin de semana.

O ganés Pat Thomas | Fonte: Europa Press

A Praza da Quintana encherase cos ritmos africanos do veterano músico Pat Thomas e a Kwashibu Area Band dentro do festival 'Terra da Fraternidade', un dos pratos fortes do programa das festas santiaguesas.

O galego Adrián Costa, acompañado por The Criers, será o encargado de abrir a noite a partir das 22,00 horas.

Trátase da terceira xornada do 'Terra da Fraternidade', que levará o luns á capital galega a The Lákazans e á etíope Girma Beyene & Akale Wubé no marco dun festival que será clausurado o martes coa música de García MC & Nación Quilombo e os brasileiros Bixiga 70.