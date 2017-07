Felipe V entrega en Marín (Pontevedra) os Reais Despachos a 196 novos oficiais da Armada

O rei Felipe V presidiu este domingo, coincidindo coa celebración da festividade do Día do Carme, patroa da Armada española, o acto na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra) de xura de bandeira de 67 alumnos de primeiro ano e a entrega de Reais Despachos a 196 novos oficiais da Armada que, con iso, finalizan a súa formación.

Na chaira da Escola Naval Militar, a Súa Maxestade, acompañado pola ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pasou revista ao batallón de alumnos e saudou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; e a alcaldesa de Marín, María Ramallo.

Acto seguido, rendeuse homenaxe aos que deron a súa vida por España, coa interpretación da canción 'A morte non é o final' e unha ofrenda aos caídos, tras o que houbo unha descarga de fusilería e tomouse xuramento ou promesa de fidelidade á bandeira aos 67 alumnos de primeiro curso --8 deles mulleres--, quen foron chamados un a un para bicar a bandeira.

A continuación, entregáronse os Reais Despachos aos 196 novos oficiais --41 deles mulleres--, e despois o rei impuxo condecoracións aos alumnos 'número uno' de cada promoción e o presidente da Xunta entregou un sabre ao alférez de navío número uno da promoción do Corpo Xeral da Escala de Oficiais.

Unha vez que o arcebispo Castrense de España rezou unha Oración de Acción de Grazas, e o comandante-director do Centro ofreceu o seu discurso, a ministra de Defensa impuxo a Cruz do Mérito Naval ao director do Centro Universitario da Defensa, José María Pousada Carballo, e finalmente interpretouse o himno da Armada e desenvolveuse o desfile militar.

Ao romper filas, os alumnos lanzaron as súas gorras ao aire, e despois, xunto ao Rei, trasladáronse ao casino de alumnos 'Almirante Bonifaz'. O acto, no que non estivo presente a raíña, transcorreu con puntualidade e sen incidentes, coa única excepción de que un dos membros da banda sufriu un desmaio por efectos da calor.

VISITA AO 'ELCANO'

Antes de participar no acto de xura de bandeira e entrega de Reais Despachos, o Rei, acompañado da ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, e o almirante xefe de Estado Maior da Armada, o almirante xeral Teodoro Esteban López Calderón, acudiu ao buque escola 'Juan Sebastián Elcano', que este ano celebra o 90 aniversario desde o seu botadura.

Alí, saudou aos excomandantes --un total de oito-- e a unha representación da dotación do buque, e a continuación dirixiuse á Cámara do Comandante para asinar no libro de honra. Despois, foi despedido con honras a cargo dun piquete de garda militar.

Este buque escola é un bergantín-goleta, cuxa misión primordial é "manter aos gardas mariñas --que cursan-- cuarto curso da súa carreira na Escola Naval Militar, en íntimo e constante contacto co mar". O propio rei, do mesmo xeito que o seu pai, o rei emérito Don Juan Carlos, atópanse entre os guardiamarinas que embarcaron neste buque, nos anos 1987 e 1958, respectivamente.

"BOA ACTITUDE"

O comandante-director do Centro, no seu discurso, puxo en valor que o Rei acudise á Escola Naval de Marín dúas veces en menos de dous meses, despois de que o pasado 2 de xuño presidise co rei Don Juan Carlos o acto central conmemorativo do 300 aniversario da creación da Compañía de Gardas Mariñas, antecesora da actual Escola Naval Militar.

Ademais, durante a súa intervención, lembrou que Felipe V estivo embarcado no buque escola 'Juan Sebastián Elcano'. "Tróuxovos numerosos recordos da vosa estancia como guardamarina", apuntou, tras o que exhortou aos novos alumnos a cumprir "fielmente o compromiso adquirido" este domingo.

Dirixíndose aos novos oficiais, recoñeceu que chegar á súa gradación "non foi fácil", aínda que manifestou que "todo o que merece a pena na vida esixe esforzo e sacrificio". A continuación, animoulles a preguntarse cada un deles como poden ser "un bo oficial", e trasladoulles que "o segredo do éxito, persoal e profesional, é a actitude".

"A mala actitude é como unha roda picada, non podes ir a ningún lado ata que a cambies; e con boa actitude, positiva, poderase lograr case todo o que se propoña", destacou, antes de engadir que a actitude "é algo que cada un pode elixir en cada momento". Neste sentido, pediulles unha boa actitude cara aos seus subordinados, os seus compañeiros e os seus superiores.