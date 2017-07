Os examinadores de Tráfico levan case un mes de folga

Os examinadores da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) están en folga desde o pasado 19 de xuño. Cunha concentración diante da Xefatura de Tráfico da Coruña quixeron poñer de manifesto a súa situación esixindo unha dignificación do seu posto de traballo prometida desde o ano 2008 e ratificada no acordo de desconvocatoria de folga do ano 2015.



"Ante a pasividade, incompetencia e indiferenza do goberno e do seu máximo representante na DXT, o Director Xeral de Tráfico, non nos deixaron máis opción que saír á rúa e reclamar o que por xustiza se nos debe e correspóndenos. Estamos fartos de tanta mentira do Sr. Gregorio Serrano. Se non é competente para solucionar un conflito laboral froito dunhas demanadas que el mesmo recoñeceu en sede parlamentaria como necesarias e xustas, debería dimitir inmediatamente do cargo que ocupa", afirma Vanesa Fernández, Delegada de Asextra (Asociación de examinadores de Tráfico) en Galicia e membro do comité de folga.



Esta folga de examinadores está a afectar tamén ao sector de autoescolas formado por pequenos e medianos empresarios que ven como a pervivencia do conflito no tempo está a ameazar co peche de moitas delas. Esta circunstancia foi recalcada tamén polos membros do comité de folga na última reunión mantida co Director Xeral o pasado martes 27 de xuño, que amosou "o seu total e absoluta indiferenza?", segundo Vanesa Fernández.

Coche de autoescola do grupo Formaster