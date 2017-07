Falece un home nun accidente de tractor na Gudiña (Ourense)

Un home de 57 anos faleceu na noite do domingo nun accidente de tractor rexistrado no termo municipal da Gudiña (Ourense), mentres que outro home de 33 anos resultou ferido.

Segundo informou Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ás 20,59 horas do domingo 16 de xullo recibiu unha alerta por un accidente de tractor na Gudiña, polo que enviou unha ambulancia asistencial e persoal sanitario da localidade.

No lugar foron atendidos dous pacientes, un dos cales faleceu no punto, o home J.B.M., de 57 anos, mentres que J.B.P., de 33 anos, recibiu o alta no sitio.