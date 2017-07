Atopan falecida preto da súa vivenda a unha muller desaparecida en Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Unha muller de mediana idade que se atopaba desaparecida desde a mañá do domingo foi atopada falecida nunha mina preto da súa vivivienda no municipio de Salvaterra de Miño (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 18,30 horas do domingo a Garda Civil solicitou colaboración ao servizo de emerxencias para a procura dunha muller que faltaba da súa casa desde o mediodía.

Por iso, por parte do 112 púxose en marcha un operativo no que participaron os efectivos de Protección Civil de Ponteareas e do Porriño. A Policía Local tamén foi alertada.

Pasados uns minutos das 20,00 horas, a Garda Civil comunicou a localización da muller a uns 40 metros da súa vivenda, nunha zona de difícil acceso.

Debido á maleza que había aos redores, foi precisa a intervención dos Bombeiros de Ponteareas que, finalmente rescataron á muller. Os membros do parque comarcal de Baixo Miño tamén foron alertados por se nalgún momento era necesaria a súa intervención.

Fontes da Garda Civil apuntaron que o corpo non presentaba signos externos de violencia e apuntaron que a muller falecida tiña problemas depresivos.