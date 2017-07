Requisitos para a visa ESTA para entrar en EE.UU.

A Visa ESTA para EEUU trátase dunha autorización de viaxe que permite o acceso a 38 países que contan co convenio do Programa Visa Waiver, dándolles a oportunidade para viaxar e entrar nos Estados Unidos por un tempo inferior a 90 días por estancia.

Esta autorización fai referencia ao Sistema Electrónico para a Autorización de Viaxe para Estados Unidos, e para conseguila hai que cumprir unha serie de requisitos imprescindibles. A autorización ESTA, é coñecida e utilizada para entrar nos Estados Unidos por un total de 38 países inscritos no programa "Visa Waiver":

Alemaña, Andorra, Australia, Austria, Bélxica, Brunei, Chile, Corea do Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Xapón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nova Zelandia, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Malta, San Mariño, Singapura, Suecia, Suíza e Taiwan.

A maioría dos países inscritos pertencen á Unión Europea, aínda que tamén hai outros como Australia, Chile, Corea do Sur ou Nova Zelandia que tamén están inscritos, o que significa que poden viaxar aos Estados Unidos sen ningún problema simplemente con obter a correspondente autorización.

Iso si, a viaxe ha de ser por motivos de lecer, por escala nun voo cara a outro destino, para tratamento médico ou por motivos de negocios, pero nunca coa intención de buscar traballo ou quedar a vivir alí. E en caso de non pertencer a ningún destes 38 países, haberá que solicitar unha visa de tipo B1 ou B2.

Nese caso ou se simplemente a túa viaxe vai durar máis de 90 días, non poderás solicitar o ESTA en esta situación, senón que será necesario que tramites un visado convencional. E non só neste caso, xa que se viaxas en calidade de artista, ou para cubrir un evento xornalístico ou outros motivos profesionais, só poderás tramitar un visado no consulado ou embaixada máis próxima.

Obtén a túa ESTA en 48 horas

A Visa ESTA por outra banda, garante a entrada de turistas por medio dun barco ou avión, pois por terra requírese outro visado xa que se entende que se chega desde América Latina ou Canadá. Con todo, Canto tempo necesítase para solicitar unha Visa ESTA? O cartón entrégase nun prazo máximo de 48 horas, polo que se fai necesario encher o seu formulario con polo menos 72 horas ? 3 días ? de antelación á saída do voo ou do navío.

Unicamente é válida durante dous anos, polo que pasado este prazo débese renovar a autorización ESTA, e isto é algo moi a ter en conta xa que sen ela non se pode completar o longo traxecto aos Estados Unidos. Tamén se recomenda que continúe sendo válida no momento no que teñas pensado volverche dos Estados Unidos.

Por último, os traballadores a bordo do barco ou o avión poden requirir aos pasaxeiros que enchan un formulario completo con preguntas persoais acerca da súa situación laboral e persoal. Todo iso co obxectivo de coñecer máis a fondo ao visitante e a razón principal que motiva a súa entrada en Estados Unidos.