Noriega: “Son propietario dos meus silencios e das miñas ausencias”

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, afirmou este luns que non ten "nada novo que dicir" sobre o resultado do plenario de En Marea do sábado, do que saíu afianzado Luís Villares e ao que Noriega non acudiu, como o seu homólogo da Coruña, Xulio Ferreiro. "Son propietario dos meus silencios e das miñas ausencias", limitouse a proclamar o rexedor de Compostela Aberta.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

"Nada novo que dicir. Mantiven un perfil nas semanas previas do debate do espazo de En Marea nas que administrei os meus silencios de maneira consciente e hoxe non teño nada novo que dicir sobre o que xa non dixen nas semanas anteriores", xustificou o alcalde compostelán ao ser preguntado sobre a súa ausencia no plenario.

"Son propietario dos meus silencios e das miñas ausencias e fágoas desde unha posición de responsabilidade e entendo que nestes momentos é o mellor que podo achegar", aseverou Noriega. Dos tres alcaldes das Mareas, só acudiu ao plenario do sábado o de Ferrol, Jorge Suárez.

Dito isto, o rexedor compostelán apuntou que está "absolutamente centrado no espazo da cidade" e nas responsabilidades que ten neste ámbito.

Neste sentido, lembrou que nos últimos meses deu "pasos atrás". "Non teño ningunha obriga de exercer como portavoz e tampouco ningún interese en facelo nestes momentos", concluíu o rexedor compostelán, membro de Anova, un dos focos críticos con Villares e a coordinadora.