Máis de 100 empresas mostraron interese en facerse con contratos da primeira fase do plan de transporte

Máis de 100 empresas do transporte de viaxeiros por estrada mostraron por agora interese en facerse con contratos da primeira fase do plan de reordenación do mapa de autobuses que a Xunta prevé que estea operativa a partir de agosto.

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, xunto ao director do IGVS | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas en rolda de prensa este luns en Santiago, a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, valorou este "gran número" de compañías interesadas nalgún dos 41 contratos para máis de 570 liñas de bus que a Xunta tramita por un procedemento extraordinario tras a renuncia por parte das firmas que tiñan ata agora as adxudicacións.

Vázquez sinalou a este mércores porque é a data na que acaba o prazo para presentar ofertas e destacou que será ese día cando se coñeza a situación a partir da cal a administración deberá resolver. Por agora, segundo incidiu, o interese é "importante" por parte do sector.

Así, reivindicou que o seu departamento está "a traballar intensamente" e indicou que está "en prazo" para que a partir do 8 de agosto non deixe de haber esas case 600 liñas de autobús en toda a comunidade --correspondentes en maior medida ás provincias de Ourense e Lugo--. De feito, a previsión é adxudicar os contratos "proximamente", segundo lembrou.

SERVIZOS MÍNIMOS SANTIAGO

Por outra banda, cuestionada polas críticas do PP de Santiago a Compostela Aberta, á que acusou de reducir os servizos mínimos durante as xornadas de folga do transporte, a conselleira resaltou que non lle parece "unha medida adecuada".

Diminuír os servizos mínimos é, para Ethel Vázquez, "non pensar nas necesidades da xente" da cidade durante os paros dos servizos interurbanos, que no caso de Compostela e Lugo tamén afectaron o servizo urbano.

REUNIÓNS PROVINCIAIS

Este luns, por outra banda, empresarios e sindicatos retoman as negociacións sobre os convenios provinciais, con reunións previstas para as 9,30 horas no caso de Ourense e ás 17,00 horas na Coruña.

Xa este martes será a quenda de Pontevedra (9,30 horas) e Lugo (17,00 horas). Do resultado destes encontros dependerá o desenvolvemento da mesa autonómica o mércores, na que as centrais determinarán se manteñen a suspensión da folga.