Vivenda publicará en agosto a última de 16 liñas de axudas á rehabilitación, para instalación de novos ascensores

A Consellería de Vivenda publicará previsiblemente no mes de agosto a última dun total de 16 liñas de axudas dirixidas ao fomento da rehabilitación en Galicia, nunha estratexia que en global dispón 40 millóns de euros. A que falta por convocar é, en concreto, a relativa á instalación de novos ascensores.

Interior ascensores | Fonte: Europa Press

Así o destacaron, este luns, a titular do departamento autonómico, Ethel Vázquez, e o director do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García.

En rolda de prensa, Vázquez explicou que a estes 40 millóns hai que sumar outros 8 millóns de euros da Consellería de Economía e Industria, que conta coa súa propia liña para ascensores, enfocada, no seu caso, na substitución de instalacións en procura dunha maior eficiencia.

Preguntados polos xornalistas polo atraso na colocación ou renovación de ascensores que supón a falta de consenso nas comunidades, a conselleira constatou que é "máis fácil" se se dá.

Pola súa banda, García explicou que unha modificación legal de 2016 permite chegar á expropiación de espazos como patios de luces, por exemplo, por parte do concello, "cando exista necesidade acreditada" da instalación do ascensor por razóns de accesibilidade e non haxa outra solución técnica "alternativa".

"MÁIS DO DOBRE"

Os ao redor de 40 millóns de euros para rehabilitación pretenden abarcar todos os ámbitos e representan unha contía de "máis do dobre" da que recollían os orzamentos galegos de 2016 para este fin.

Respecto diso, a dirixente autonómica indicou que a intención do Goberno galego é que esta cifra "chegue" a todos os cidadáns, por iso é polo que traballen nunha campaña "divulgativa" sobre as subvencións, que, como aclarou o responsable do IGVS, "teñen que declararse".

Entre outras ordes, que van desde préstamos subvencionables, axudas para rehabilitación integral e de vivendas no Camiño de Santiago, leste mesmo luns o Diario Oficial de Galicia (DOG) recolle aquelas destinadas a antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, co obxecto de "polas en aluguer social".

Por último, a conselleira apuntou tamén á nova lei de rehabilitación, na que "traballa" o Executivo e para a que sinalou a "despois do verán" como data para iniciar a súa tramitación. A idea, segundo subliñou, é "impulsar" esta actividade "dando facilidades á xente", e tendo en conta o elemento de dinamización da economía que leva aparellada.