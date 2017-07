O Rei preside no Porriño o 50 aniversario de Aimen Centro Tecnolóxico e examina os seus procesos de fabricación

O rei Felipe VI presidiu este luns no Porriño (Pontevedra) o acto de celebración do 50 aniversario de Aimen Centro Tecnolóxico, centro dedicado á fabricación industrial, onde comprobou de primeira man o funcionamento da maquinaria utilizada para distintos procesos de fabricación.

O Rei asiste ao 50 aniversario de Aimen no Porriño (Pontevedra) | Fonte: Europa Press

No acto estiveron presentes numerosas autoridades, entre eles o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo; a ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; e o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva; ademais de empresarios e outras personalidades.

O Rei, que en outubro de 2007 xa visitou Aimen aínda como príncipe, xunto a dona Letizia, con motivo do 40 aniversario desde a creación do centro tecnolóxico, este luns realizou en compañía doutras autoridades un percorrido polo Centro de Aplicacións Láser de Aimen, onde foi informado o funcionamento de distintas maquinarias.

En concreto, comprobou como traballa unha cela robotizada para soldadura de estruturas navais; un prototipo dun sistema robótico de asistencia para a recuperación da funcionalidade de pacientes con dano cerebral; e unha soldadura láser-MAG de chapas de forte espesor. Durante o percorrido, interesouse polo traballo na fábrica e fixo preguntas sobre os procesos láser.

Unha vez concluída a visita, o Rei desprazouse ata a cidade de Vigo para presidir na sede do Círculo de Empresarios de Galicia o xantar polo XXV aniversario desta entidade empresarial.

UN "EXEMPLO"

O presidente executivo do consello en Aimen Centro Tecnolóxico, Fernando Vázquez, que foi o único que interveu no acto, destacou a relevancia de que a Súa Maxestade "arroupase" este acto polas vodas de ouro de Aimen, un centro que se erixe como "o primeiro centro español en láser e un dos máis considerados a nivel europeo".

Vázquez, que felicitou ao Rei por "o seu brillante discurso" no Parlamento británico durante a súa recente visita de Estado ao país anglosaxón, destacou que Aimen atravesou dous ciclos na súa historia: Un primeiro entre os anos 60 e final de século, no que era un laboratorio liderado por Armando Priegue; e un segundo no que experimentou a transformación a centro tecnolóxico.

No relativo ao futuro de Aimen, manifestou que vai ligado á industria 4.0., ao desenvolvemento industrial de Galicia e, en concreto, ás pemes. "Aimen é un exemplo, un exemplo a seguir", destacou, a colación do que remarcou que o papel fundamental do centro tecnolóxico é ofrecer asistencia ás pequenas e medianas empresas.

"Galicia necesita volver ter os niveis industriais que tiña hai anos, é a maneira de que os salarios suban moito máis facilmente que como o poden facer cos servizos, porque hai un valor engadido importante", selou. A continuación, mostrouse un vídeo no que se explicou brevemente a historia de Aimen ao longo dos seus 50 anos.